PACIFIC RIM Su Italia 1 il film con Charlie Hunnam oggi | 23 luglio 2018

Rolls Royce festeggia con Cathay PACIFIC consegna suo primo A350-1000 : Rolls - Royce insieme a Cathay Pacific Airways per celebrare la consegna del primo Airbus A350-1000 della compagnia, appunto equipaggiato con i suoi motori Trent XWB-97 , l'ultima versione del Trent XWB,...

Nel 2022 sarà varata nel PACIFICo la prima isola indipendente da ogni governo : Il sogno di Mister Paypal sta per diventare realtà. La prima nazionale galleggiante, fuori da ogni ordinamento giuridico, dove si potrà pagare solo in criptovaluta, sarà ««varata»» nel 2022 al largo di Tahiti, in Polinesia Francese. ...