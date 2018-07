Pacific Rim film stasera in tv 23 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Pacific Rim - Stasera alle 21:15 su #Italia1 #staseraintv #PacificRim - _stasera_in_tv_ : Pacific Rim - Stasera alle 21:15 su #Italia1 #staseraintv #PacificRim - RememberMyScars : @_minaerva Per variare hanno fatto Pacific Rim - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Pacific Rim' su Italia 1 #cinema -

(Di lunedì 23 luglio 2018)Rim è ilin tv lunedì 232018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Guillermo del Toro ha come protagonisti Charlie Hunnam e Idris Elba. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVRimin tv: scheda USCITO IL: 112013 GENERE: Azione, Fantascienza, Avventura ANNO: 2013 REGIA: Guillermo del Toro CAST: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Ron Perlman, Clifton Collins Jr., Max Martini, Robert Maillet, Burn Gorman, Larry Joe Campbell, Diego Klattenhoff, Brad William Henke, Charlie Day DURATA: 131 MinutiRimin tv:Nel 2013 una misteriosa breccia appare sul fondo dell’oceanoo. Si tratta di un ...