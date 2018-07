Ozil | polemica politica in Germania

sport.tiscali

: RT @flabel82: POLEMICA TOP! Ozil: 'Se vinco sono tedesco, se perdo sono turco. Lascio la nazionale' Hoeness: 'Smetta di nascondere le sue… - NicolIT8 : RT @flabel82: POLEMICA TOP! Ozil: 'Se vinco sono tedesco, se perdo sono turco. Lascio la nazionale' Hoeness: 'Smetta di nascondere le sue… - LESOVICI : RT @flabel82: POLEMICA TOP! Ozil: 'Se vinco sono tedesco, se perdo sono turco. Lascio la nazionale' Hoeness: 'Smetta di nascondere le sue… - RitaccoAlessan1 : RT @flabel82: POLEMICA TOP! Ozil: 'Se vinco sono tedesco, se perdo sono turco. Lascio la nazionale' Hoeness: 'Smetta di nascondere le sue… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Per me avere una foto con il presidente non aveva a che fare con lao con le elezioni Alcuni giornali tedeschi stanno usando il mio background e le foto con il presidente Erdogan per una ...