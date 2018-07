Ozil lascia la nazionale tedesca La Merkel ' rispetta' la decisione

«Sono tedesco solo quando vinciamo» : Mesut Özil lascia la Germania : quando si vince tutto passa in cavalleria, quando si perde ogni cavillo è buono per trovare un colpevole. Una brutta abitudine dell’universo sportivo, tornata a far capolino in Germania dopo il clamoroso flop della nazionale calcistica ai Mondiali in Russia. Vittima sacrificale del tirassegno tedesco il fantasista di origini turche Mesut Özil, accusato di essersi impegnato poco e finito sulla graticola per alcune foto scattate insieme al ...