Ouija L’origine del male film stasera in tv 23 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: comunque domani sera mi aspetta -Temptation Island -Ouija - L'origine del male -RAW CIOÈ PROPRIO COSÌ.… - moxleyreignseth : comunque domani sera mi aspetta -Temptation Island -Ouija - L'origine del male -RAW CIOÈ PROPRIO COSÌ.… - Film_Horror : Pronti al brivido? Torna su Italia1 l'appuntamento col cinema horror, che inizia il 23 luglio con #Ouija - L'origin… -

(Di lunedì 23 luglio 2018)delè ilin tv lunedì 232018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:55. L’horror diretto da Mike Flanagan ha come protagoniste Elizabeth Reaser e Lulu Wilson. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVdelin tv: scheda USCITO IL: 27 ottobre 2016 GENERE: Horror, Thriller ANNO: 2016 REGIA: Mike Flanagan CAST: Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Henry Thomas, Lin Shaye, Doug Jones, Annalise Basso, Sam Anderson DURATA: 99 Minutidelin tv:Siamo a Los Angeles del 1965 dove una donna vedova insieme con le sue due figlie fanno sedute alla tavola degli spiriti per ingannare gli sprovveduti che cercano un ...