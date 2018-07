Oroscopo 23 luglio 2018 di Paolo Fox

superguidatv

: RT @Libreriamo: Per ogni segno zodiacale, il #libro giusto da leggere. Ecco l' #oroscopo dei libri di questa settimana che va dal #23luglio… - skywalker5005 : RT @Libreriamo: Per ogni segno zodiacale, il #libro giusto da leggere. Ecco l' #oroscopo dei libri di questa settimana che va dal #23luglio… - Annalisa3073 : RT @Libreriamo: Per ogni segno zodiacale, il #libro giusto da leggere. Ecco l' #oroscopo dei libri di questa settimana che va dal #23luglio… - ilpaesenuovo : L’oroscopo per oggi lunedì 23 luglio 2018 -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Inizia una nuova settimana con l’imperdibile appuntamento con l’diFox. Il noto astrologo è tornato anche oggi, lunedì 23, sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’per la giornata di oggi.23, le previsioni diFox Cosa le stelle hanno in serbo per la giornata di oggi per i dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni e l’, segno per segno, rivelato in esclusiva daFox per tutti e dodici i segni dello zodiaco. Ariete, Toro e Gemelli Vediamo cosa dicono gli astri diFox relativamente ai segni Ariete, Toro e Gemelli per questo lunedì 23. Ariete Luna favorevole. Bel cielo soprattutto per nuovi progetti. Insisto con questa cosa perchè ritengo che l’Ariete adesso abbia una creatività, una vitalità che prima non aveva e le giornate tra venerdì’ e ...