Ora anche Instagram ti mostra quando gli amici sono online

(Di lunedì 23 luglio 2018) Se c’era un luogo in cui la conversazione riusciva a restare entro i canoni del libero arbitrio sul tempo, quello era. Era, perché l’azienda ha annunciato di essere in fase di rilascio dello status di attività nella sua sezione di messaggi diretti. D’ora in poi, gli utenti saranno in grado di sapere se i propri contattio meno in linea, quindi connessi all’applicazione in quel momento. Questo vale, a detta del post ufficiale, “per le persone che ti seguono e quelle con cui hai già parlato in privato“. L’azienda ha annunciato che la missione è quella di voler rendere rendere più semplice per la conversazione all’interno dell’applicazione per i propri iscritti, puntando alla connessione con i propri. Il meccanismo funziona esattamente come quello di Messenger e, per fortuna,la sua disattivazione. Così come ...