One Direction | l’account Twitter è tornato a postare dopo molto tempo

One Direction : reunion nel 2020 con un concerto evento in Australia? Ecco cosa dicono i rumors : Teniamo tutti le dita incrociate! The post One Direction: reunion nel 2020 con un concerto evento in Australia? Ecco cosa dicono i rumors appeared first on News Mtv Italia.

Novità sulla reunion degli One Direction a 8 anni dalla formazione : tour mondiale in arrivo? : La reunion degli One Direction potrebbe ben presto divenire realtà. Un sogno per milioni di fan sparsi in tutto il mondo che oggi festeggiano i primi 8 ed indimenticabili anni di successo del gruppo anglo-irlandese, o forse un progetto futuro. Il progetto è nell'aria praticamente da sempre: gli One Direction avevano annunciato una pausa non lo scioglimento definitivo ma i fan attendono la loro reunion, il ritorno su palchi del mondo insieme, ...

Liam Payne in tour nel 2019 prima della reunion con gli One Direction : ci saranno concerti anche in Italia? : Liam Payne in tour nel 2019: il cantante annuncerà a breve le date della tournée che accompagnerà il primo progetto a solista del cantante degli One Direction. Intervistato dal Daily Star, Liam Payne ha svelato alcune novità circa la sua carriera da solista: il cantante pubblicherà il suo primo album di inediti il prossimo 14 settembre, mentre sarà in tour in tutto il mondo a partire dal 2019. "Il mio album uscirà entro la fine dell'anno ...

Louis Tomlinson ricorda gli One Direction a San Siro - a 4 anni dalla fan-action “indimenticabile” : A quattro anni esatti di distanza, Louis Tomlinson ricorda gli One Direction a San Siro e lo strepitoso concerto tenutosi il 28 giugno 2014, con bis il giorno seguente. Un evento che i ragazzi degli One Direction, all'epoca durante il Where We Are Tour a sostegno del terzo album Midnight Memories, difficilmente dimenticheranno grazie all'iniziativa degli 80 mila fan accorsi al Meazza che hanno realizzato una delle più belle e mozzafiato ...

Scambio di messaggi tra Liam Payne e Louis Tomlinson - i due cantanti scherzano via social e ricordano gli One Direction : Liam Payne e Louis Tomlinson scherzano su Twitter dopo mesi di silenzio: lo Scambio di messaggi sul social network ha mandato in visibilio i fan! Tutto è partito da un tweet di Liam Payne che chiedeva a Louis dove fosse finito, dato che ultimamente il cantante di Doncaster è assente dai social per motivi legati alla lavorazione del suo primo album da solista. Tra i due vi è sempre stata una forte e solida amicizia, fatta di prese in giro e ...

Il primo concerto di Liam Payne a New York - il ricordo agli One Direction per Drag Me Down : video e scaletta : Il concerto di Liam Payne a New York, un sold out per il debutto del cantante al suo primo live da solista: mercoledì 20 giugno Liam si è esibito al Beacon Theatre di New York, di fronte a circa tremila persone. Si è trattato a tutti gli effetti del suo primo vero concerto da solista, in quanto fino ad ora Liam si è esibito solamente durante ospitate televisive, radiofoniche oppure durante festival, con una setlist ridotta. Ieri sera, ...

Niall Horan si è dimenticato il testo di una canzOne degli One Direction : È successo durante la trasmissione di BBC Radio 1 Breakfast Show The post Niall Horan si è dimenticato il testo di una canzone degli One Direction appeared first on News Mtv Italia.

Niall Horan dimentica i testi degli One Direction - il cantante messo alla prova a BBC Radio 1 (video) : Niall Horan dimentica i testi degli One Direction: giovedì 14 giugno durante il Mornig Show di Nick Grimshaw a BBC Radio 1, Niall Horan è stato messo alla prova con una sfida molto divertente, per attestare la sua capacità di ricordare le strofe di canzoni da lui scritte. Durante il breve gioco, Niall Horan si è cimentato con il brano Seeing Blind, contenuto nel suo primo album di debutto Flicker (in duetto con Maren Morris). In second ...

In arrivo un nuovo singolo di Liam Payne prima dell’album di debutto : “Ci saranno canzoni per i fan degli One Direction” : In arrivo nelle prossime settimane un nuovo singolo di Liam Payne, prima del rilascio effettivo dell'album di debutto come solista. In un'intervista con Billboard America, il cantante degli One Direction ha svelato alcuni indizi sul suo primo disco di inediti e ha anticipato l'uscita di un nuovo singolo estivo. "Il mio album è completo ed uscirà il 14 settembre, ma prima uscirà un altro singolo che sarà molto diverso da ciò che ho pubblicato ...

L’ordine delle cose - The Square e Directions. Cinema d’autore tra immigraziOne - arte e traffico : Corrado è un poliziotto di alto profilo che gestisce per conto del ministero degli Interni le trattative per limitare le partenze dei barconi carichi d’immigrati dalle coste libiche verso l’Italia. Il sottomondo che Andrea Segre ha ricostruito con meticolosità documentaristica alza il velo su un aspetto dirigenziale, quasi spionistico. Forma che siamo abituati a vedere giusto nei film americani. Qui le forze armate nostrane sono in borghese. Si ...

Gli One Direction dopo la pausa - Niall Horan : “È bello tenersi in contatto ma Zayn è difficile da rintracciare” : Rapporti difficili da mantenere per gli One Direction dopo la pausa annunciata nel 2016, a seguito dell'addio di Zayn e dell'ultimo album Made In The Am. A parlarne è stato proprio Niall, attualmente in tournée mondiale a supporto del suo album di successo Flicker. Al momento in tour per l'Australia e il Giappone, Niall Horan è stato ospite recentemente dello show australiano Today's Entertainment con Richard Wilkins: il conduttore ha chiesto ...

Fan in visibilio per Niall Horan a Biggest Weekend e l’esibizione in Drag Me Down degli One Direction (video) : Dopo Liam Payne con History, anche Niall Horan a Biggest Weekend ricorda gli One Direction: domenica 27 maggio al Singleton Park di Swansea un pomeriggio di musica e festa in compagnia di BBC Radio 1 le star della musica internazionale, tra cui anche il cantante irlandese degli One Direction. Durante l'esibizione, Niall Horan a Biggest Weekend ha proposto un medley di alcuni dei suoi maggiori successi da solista dall'album Flicker, tra cui i ...

Il medley di Liam Payne a Biggest Weekend con il ricordo degli One Direction : video in History : Un fine-settimana di festa e musica con BBC 1: anche Liam Payne a Biggest Weekend, con un medley dei suoi successi da solista e… un ricordo particolare legato agli One Direction! Durante la sua performance, sabato 26 maggio Liam ha proposto al pubblico alcune delle hit rilasciate in anteprima al suo disco da solista (in arrivo il prossimo 14 settembre): da Bedroom Floor, terzo singolo pubblicato, a Get Low e il duetto con Rita Ora in For You ...

Harry Styles : il cantante produrrà una serie sulla sua vita con gli One Direction : "Happy Together" The post Harry Styles: il cantante produrrà una serie sulla sua vita con gli One Direction appeared first on News Mtv Italia.