Omicidio-suicidio a San Marcellino | uccide la moglie e si toglie la vita

Omicidio-suicidio in Campania : uccide la moglie e si toglie la vita : Due corpi senza vita sono stati ritrovati a San Marcellino, nel Casertano. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri, sembra che l'uomo, 50 anni, abbia strangolato a mani nude la moglie...

JESI - ANZIANA MORTA : NON È Omicidio-TENTATO SUICIDIO?/ Ultime notizie : nessun segno di coltellate : JESI, anziano uccide la moglie e tenta il suicidio: è grave. Ultime notizie: l'allarme dato dai vicini, ma la macabra scoperta è stata fatta dal figlio della coppia(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:45:00 GMT)

Genova - si riapre il caso della morte di Massimo Mattoni : fu Omicidio e non suicidio : Dopo 18 anni ripartono le indagini sulla morte di Massimo Mattoni, un ex tour operator genovese, scomparso a soli 40 anni nel 2000. L’ennesimo cold case che si riapre, questa volta grazie al fratello della vittima, Fabio. L’uomo non ha mai creduto alla versione ufficiale, che parlava di un suicidio, dovuto a delusioni amorose, dopo che il fratello era sparito nel nulla il 29 giugno del 2000. Grazie alla sua tenacia, che l’ha portato a continuare ...

Cetona - uccide la moglie poi si impicca/ Omicidio-suicidio - soffocata con un cuscino : il commento del sindaco : Donna uccisa a Cetona: marito ricercato e poi trovato impiccato. La 40enne trovata soffocata in casa, trovata l'auto del marito, poi la tragica scoperta.

Omicidio-suicidio nel Messinese : strangola ex moglie e poi si impicca

Messina : Omicidio-suicidio - ex moglie potrebbe essere stata strangolata : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – potrebbe essere stata strangolata con un foulard, o qualcosa di simile, Maria Carmela Isgrò, la donna di 48 anni uccisa dall'ex marito Nicola Siracusa, 56 anni, a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). L'uomo si è poi tolto la vita impiccandosi. I due corpi sono stati trovati dalla polizia nel primo pomeriggio, in via Modica, dove la coppia viveva in due appartamenti diversi ma nello stesso stabile.

Omicidio-suicidio - in Sicilia e Toscana : 18.20 Due donne sono state uccise dai mariti, che si sono poi tolti la vita. A Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Maria Carmela Isgrò, 48 anni, è stata uccisa dall'ex marito, Nicola Siracusa di 56 anni,trovato poi impiccato in casa sua. I rapporti tra i due,separati da tempo e con una figlia, erano peggiorati dopo la denuncia di lei per maltrattamenti. A Cetona,una 40enne di origini venezuelane è stata soffocata con un cuscino. Il marito ...

Tre persone uccise nel Milanese - probabile duplice Omicidio-suicidio : Le vittime sono un 60enne, la sua compagna 55enne e il figlio dell'uomo di 43 anni. A sparare sarebbe stato quest'ultimo

