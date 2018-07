OLSEN ALLA ROMA Ultime notizie | fatta per il portiere svedese | domani visite mediche

OLSEN ALLA Roma/ Ultime notizie - fatta per il portiere svedese : al Copenhagen 11 - 5 milioni : La Roma ha chiuso la trattativa per il portiere : sarà Robin Olsen , svedese che arriva dal Copenhagen ed è stato titolare ai Mondiali 2018. alla squadra danese andranno 11,5 milioni di euro(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:04:00 GMT)

OLSEN ALLA Roma / Ultime notizie : il portiere della Svezia sarà l'erede di Alisson in giallorosso : Olsen alla Roma , Ultime notizie : il portiere della Svezia sarà l'erede di Alisson Becker già ceduto per una cifra record al Liverpool. Ufficialità nelle prossime ore con accordo raggiunto.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 23:17:00 GMT)

Roma - Gerson in prestito alla Fiorentina. Monchi insiste per OLSEN - Malcom dà la priorità al club giallorosso : La Roma riuncia al terzo brasiliano. Dopo Bruno Peres e Alisson, anchei Gerson lascia il club giallorosso e passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. La società di Pallotta, con una nota, ha ...