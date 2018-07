Olimpiadi 2026 | lega chiede Palasport

Olimpiadi . Per il 2026 la favorita è Milano : Il presidente Thomas Bach è “felice che tante città vogliano candidarsi per il 2026 ”. Il leader del Cio tuttavia auspica

Olimpiadi 2026 - i Consigli comunali di Torino e Milano approvano le rispettive candidature : di Silvia Caprioglio - Torino e Milano hanno detto sì. I Consigli comunali delle due città hanno approvato una delibera per la candidatura a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 . Il Coni chiedeva ...

Olimpiadi Milano 2026 - il Comune dice sì alla candidatura : Olimpiadi Milano 2026 , il Comune dice sì alla candidatura Dopo Torino anche il capoluogo lombardo approva la delibera con 36 voti a favore e 2 astenuti. Il sindaco Sala: "Governo e Coni decidano in fretta. Nessuna spesa graverà sul bilancio del Comune ". Appendino ha detto "no" ai Giochi ...

Olimpiadi 2026 - l’appello accorato della sindaca Appendino alle opposizioni : “Nella storia della città rimarrà questo voto” : “Quello che conta oggi è questo voto. E nella storia di questa città rimarrà questo voto e voi siete chiamati a votare sì, no, forse o scappare dall’aula. La maggioranza c’è, c’era già lunedì… la delibera aveva già 21 firme. Giustamente in quest’aula sono state poste delle questioni e abbiamo preso ancora del tempo, abbiamo cercato di mediare e abbiamo fatto delle proposte migliorative, a nostro avviso. Ora ...

Olimpiadi Torino 2026 - c'è il via libera del Comune alla candidatura : Olimpiadi Torino 2026, c'è il via libera del Comune alla candidatura Il Consiglio comunale approva la delibera con 22 voti a favore, 8 astenuti e un contrario. La sindaca Appendino: "La maggioranza c'è. Credo nel lavoro fatto, non abbiamo paura di candidarci" Parole chiave: ...