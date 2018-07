Oggi il Presidente Sergio Mattarella compie 77 anni

Cda Rai - Oggi il voto : i candidati M5S - Barachini - Fi - presidente della Vigilanza : Si vota oggi alla Camera , seguirà il Senato, per la nomina del consiglio d'amministrazione della Rai e in testa, tra i candidati, ci sono i 2 designati dal Movimento 5 Stelle dopo le votazioni di ...

Il presidente della Camera Roberto Fico in visita al carcere di POggioreale : "Rispettare la dignità delle persone" : "Ho visto un carcere che sta cercando di rinnovarsi, di ristrutturarsi, che sta cercando di fare dei percorsi importanti rieducativi e di lavoro". Questo il parere del presidente della Camera, Roberto Fico, sul carcere di Poggioreale. Fico ha visitato la casa circondariale di...

Mondiali Russia 2018 – Dov’è finita la galanteria? Putin - la piOggia e la presidentessa croata lasciata senza ombrello [GALLERY] : Non ci sono più gli uomini di una volta: la presidentessa croata lasciata senza ombrello sotto la pioggia durante la premiazione dei Mondiali di Russia 2018 E’ tempo di festeggiare per la Francia per il titolo Mondiale conquistato questo pomeriggio, vincendo la finale di Russia 2018 contro la Croazia. Mbappè e compagni possono festeggiare per un titolo tanto sognato e meritatissimo, al termine della competizione iridata che ha ...

Mondiali - Oggi la Finale Croazia-Francia. La presidente : “grazie Russia” : Il presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic ha pubblicato sulla suo account twitter un videomessaggio in russo, in cui ringrazia la Russia per l’accoglienza e invita i tifosi russi a sostenere la Croazia nella Finale contro la Francia. “A nome dei tifosi croati – ha detto Grabar-Kitarovic – grazie alla Russia per l’accoglienza calorosa! Siete degli ottimi padroni di casa. oggi fate il tifo per la ...

Benvenuto Presidente! - Rai 1/ Trama - cast e curiosità sul film (Oggi - 14 luglio 2018) : Benvenuto Presidente!, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Kasia Smutniak e Beppe Fiorello, alla regia Riccardo Milani. Il dettaglio della festa.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:50:00 GMT)

Ac Milan & Yonghong Li / Elliott nega la proroga - il presidente deve saldare Oggi il fondo : Yonghong Li, presidente del Milan, ha tempo fino a oggi venerdì 6 luglio per restituire i 32 milioni al fondo Elliott, che in caso contrario diventerà il nuovo proprietario(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:33:00 GMT)

Mondiali : Oggi esordo del Senegal - presidente allo stadio : Ci sarà anche il presidente del Senegal, Macky Sall, questo pomeriggio a Mosca ad assistere all’esordio al mondiale della nazionale contro la Polonia allo Spartak Stadium. Un momento quasi storico per i Leoni della Teranga, che mancavano da 16 anni dalla fase finale del torneo. Nel 2002, in Corea e Giappone, raggiunsero i quarti di finale e uno dei giocatori di allora, Aliou Cissè, è l’attuale ct. Sall ha in corso una visita di tre ...

Oggi il presidente del Parlamento europeo - Antonio Tajani - partecipa alla cerimonia di premiazione della 30esima edizione del Premio Marisa ... : Il presidente Tajani, membro del comitato d'onore, consegnerà le "Mele d'Oro" alle donne che si sono distinte in vari ambiti professionali, dalla scienza al mondo accademico, dall'economia al sociale,...

Oggi Conte a Parigi per incontrare il presidente francese Macron : Oggi Conte a Parigi per incontrare il presidente francese Macron Al centro del vertice il tema dei migranti e in particolare quello dei soccorsi Continua a leggere L'articolo Oggi Conte a Parigi per incontrare il presidente francese Macron proviene da NewsGo.

IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB - IRIS/ Info streaming del film (Oggi - 12 giugno 2018) : Il PRESIDENTE del BORGOROSSO FOOTBALL CLUB, il film in onda su IRIS oggi, martedì 12 giugno 2018. Nel cast: Alberto Sordi e Tina Lattanzi, alla regia Luigi Filippo D'Amico. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:25:00 GMT)

consiglio provinciale trento * volume 'Francesco Furlanello - aritmie e sport' : presentato Oggi pomeriggio a palazzo Trentini DAL PRESIDENTE ... : Si è parlato ovviamente del libro, in cui si ripercorrono i grandi progressi della scienza medica nella cura e nella prevenzione di fenomeni come la morte improvvisa, in particolare negli sportivi. ...

Giuseppe Conte sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Oggi alle 19 : Giuseppe Conte, il candidato presidente del Consiglio sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, sarà ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi alle 19. Conte mercoledì ha ricevuto l’incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in questi giorni The post Giuseppe Conte sarà ricevuto dal presidente della Repubblica oggi alle 19 appeared first on Il Post.