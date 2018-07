Offende ragazzo disabile su un treno | poi chiede scusa | ' Sono un imbecille' La storia

Offende un ragazzo disabile sul treno - poi si pente e si scusa : "Sono un imbecille". E la storia diventa virale : Un uomo deve spostare le sue valigie che intralciano il passaggio nel vagone del treno: non consentono la salita a un ragazzo disabile, in carrozzina. Si lamenta con il capotreno perché non sa dove mettere i suoi bagagli. Poi gli scappa l'insulto. Una storia di ordinaria inciviltà che però, questa volta, ha un fine lieto. Richiamato da una signora a cui non è sfuggita la frase pronunciata dall'uomo, seppur a bassa ...