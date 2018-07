Offende disabile sul treno | ma poi si scusa | Sono un imbecille

Offende ragazzo disabile sul treno ma poi chiede scusa - la storia diventa virale su Facebook : L'episodio descritto su Facebook dallo scrittore Matteo Bussola è diventa to subito virale perché, come ha ricordato lo stesso autore del post, la situazione sarebbe potuta finire in tanti modi diversi e invece si è assistito a un piccolo miracolo.Continua a leggere

Scrittore Offende ragazzo disabile sul treno - poi chiede scusa : 'Sono un imbecille' : offende un ragazzo disabile , 'colpevole' a suo giudizio, di occupare troppo spazio con la sedia a rotelle e non lasciar posto per i suoi bagagli. Poi però la solita scena di maleducazione diffusa si ...

Offende ragazzo disabile su un treno - poi chiede scusa : 'Sono un imbecille'. La storia che commuove e sta diventando virale : Offende un ragazzo disabile , 'colpevole' a suo giudizio, di occupare troppo spazio con la sedia a rotelle e non lasciar posto per i suoi bagagli. Poi però la solita scena di maleducazione diffusa si ...

Offende un ragazzo disabile sul treno - poi si pente e si scusa : "Sono un imbecille". E la storia diventa virale : Un uomo deve spostare le sue valigie che intralciano il passaggio nel vagone del treno: non consentono la salita a un ragazzo disabile, in carrozzina. Si lamenta con il capotreno perché non sa dove mettere i suoi bagagli. Poi gli scappa l'insulto. Una storia di ordinaria inciviltà che però, questa volta, ha un fine lieto. Richiamato da una signora a cui non è sfuggita la frase pronunciata dall'uomo, seppur a bassa ...