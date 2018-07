Occhiali da ciclista | mai più senza

vanityfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) Se le «sneakers brutte» tanto amate dalla Generazione Z vi hanno lasciato a bocca aperta, le Crocs di Balenciaga con zeppa vi hanno stupito e le Uggs fino al ginocchio di Y/Project proprio non ve le aspettavate, tenetevi forte, perché la nuova ossessione fashion è ancora più imprevedibile di quanto pensiate. Si parla continuamente di quanto lo sportswear abbia influenzato la moda negli ultimi anni, sino a diventare il protagonista delle passerelle. Dai pantaloni da jogging alle felpe unisex e oversize, sino ad arrivare all’ultimo must-have in fatto di accessori: glida. LEGGI ANCHEChe cos'è la Generazione Z, in 5 punti fashion Rappresentati a livello globale da Oakley, marchio che detiene oltre 850 brevetti per la loro produzione, sono stati progettati per le prestazioni tecniche e non per essere glamour o particolarmente cool. Tuttavia, come molti dei capi ...