ilfattoquotidiano

: Obesità, così si può bruciare il grasso in eccesso. E il peperoncino regala una nuova pillola per perdere peso… - Cascavel47 : Obesità, così si può bruciare il grasso in eccesso. E il peperoncino regala una nuova pillola per perdere peso… - erregi69 : Obesità, così si può bruciare il grasso in eccesso. E il peperoncino regala una nuova pillola per perdere peso -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Dieta equilibrata. Esercizio fisico. Non sempre queste sane abitudini sono in grado di contrastare un fenomeno in crescita, l’. Oggi, però, la scienza ci viene in aiuto grazie a due nuovi meccanismi bruciagrassi e a un nuovo medicinale sperimentale a base di capsaicina, il composto che dà alla piccantezza. Questi principi potrebbero rappresentare una delle nuove frontiere farmacologiche contro questa patologia ma anche dei validi alleati per chi vuole semplicemente perdere peso. I due nuovi meccanismi bruciagrassi hanno portato alla luce tecniche innovative per risvegliare il tessuto adiposo bruno, ossia la parte del tessuto adiposo che aiuta ale calorie, mentre il tessuto bianco ne favorisce l’accumulo. La ricerca è stata condotta negli Stati Uniti, nell’Istituto per la ricerca sul cancro Dana-Farber, dove il gruppo di Edward Chouchani ha ...