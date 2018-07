Nuovi concerti di Irama nel 2019 | raddoppiano Roma e Venaria Torino | biglietti in

Ufficiale il tour 2019 di Vasco Rossi - Nuovi concerti di VascoNonStop Live negli stadi : l’annuncio del rocker : A un mese esatto dalla conclusione a Messina del VascoNonStop Live, diventa Ufficiale la previsione di un tour 2019 di Vasco Rossi, come sempre negli stadi. Il 21 luglio corso il San Filippo di Messina ospitava l'ultima data del tour del rocker, il primo dopo il traguardo di Vasco Modena Park e il quarantennale di carriera dell'artista, un nuovo inizio dopo aver già fatto la storia coi numeri del concerto dalla più grande presenza di ...

Irama ha annunciato Nuovi concerti in programma nel 2019 : In tour anche il prossimo anno! The post Irama ha annunciato nuovi concerti in programma nel 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Nuovi concerti di Beyoncé nel 2019 e un album di inediti dopo l’On The Run Tour II con Jay-Z? : L'ipotesi di Nuovi concerti di Beyoncé nel 2019 comincia a prendere corpo: mentre è ancora impegnata nell'On The Run Tour II col marito Jay-Z, la diva di Houston starebbe progettando un nuovo calendario di concerti per il prossimo anno. A darne notizia è un quotidiano cileno, che sulla base di precedenti rumors relativi ad un potenziale approdo di Beyoncé in Brasile per un concerto nel 2019, riporta maggiori dettagli sui presunti progetti ...

Biglietti per Ben Harper in Italia a ottobre 2018 - annunciati due Nuovi concerti : al via le prevendite : Quello annunciato a Macerata sembrava essere l'ultimo appuntamento nostrano per quest'anno, invece sono stati ufficializzati altri due concerti di Ben Harper in Italia il prossimo autunno. Il musicista è già stato accolto nel nostro Paese quest'anno con due sold out a Milano, dove si è esibito insieme a Charlie Musselwhite, ed è atteso ancora in Italia sia ad agosto che ad ottobre. Coi suoi 24 anni di carriera iniziati con la pubblicazione ...

Le date del tour di Emma Marrone nel 2019 : biglietti in prevendita per i Nuovi concerti : Sono state annunciate le date del tour di Emma Marrone nel 2019. La cantante salentina aveva promesso ai suoi fan di annunciare i nuovi concerti già nelle scorse settimane ma poi ha rimandato la comunicazione fino alla serata di ieri. Nelle scorse ore ha comunicato le "date", senza le città: ha condiviso con i suoi seguaci i giorni interessati dai nuovi spettacoli senza specificare le città e le location scelte per la nuova tournée. Oggi ...

Irama in tour nel 2019 - Nuovi concerti a marzo : info e biglietti in prevendita su TicketOne : Irama in tour nel 2019, nel mese di marzo. L'artista annuncia oggi - sabato 14 luglio - i primi concerti del prossimo anno, in programma tra il 1° e il 22 marzo 2019. Il 1° marzo, Irama sarà al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) e il 6 marzo alla Casa della Musica di Napoli. L'8 marzo il tour di Irama farà tappa all'Atlantico di Roma e il 16 marzo a Padova per un concerto al Gran Teatro Geox. Il giorno successivo, il 20 marzo ...

Vasco Rossi torna al cinema con Modena Park a luglio e dal vivo con Nuovi concerti dopo il VascoNonStop Live : L'onda lunga del successo del Vasco NonStopLive continua a dare i suoi frutti: Vasco Rossi torna al cinema con il film di Modena Park, che a un anno dal trionfale concerto al parco Enzo Ferrari con 225mila spettatori farà rivivere sul grane schermo la lunga maratona Live entrata di diritto nella storia della musica mondiale con un primato da record per numero di presenze. Già nei cinema lo scorso dicembre, con ottimi risultati al box office, ...

Camila Cabello ha annunciato Nuovi concerti del Never Be The Same Tour : Inarrestabile <3 The post Camila Cabello ha annunciato nuovi concerti del Never Be The Same Tour appeared first on News Mtv Italia.

Nuovi biglietti per i concerti di Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma del 6 e 8 luglio : prezzi e settori : Quando manca ormai meno di una settimana ai due eventi italiani dell'On The Run Tour II, su TicketOne arrivano nuove disponibilità di biglietti per il concerto di Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma. Per gli eventi italiani previsti nella tranche europea del tour negli stadi della coppia sono disponibili disponibili Nuovi biglietti in prevendita per settori che fino allo scorso mese risultavano esauriti. Tornati in tour con il seguito del ...

Già in cantiere Nuovi concerti di Vasco Rossi negli stadi nel 2019 col “secondo giro” del VascoNonStop Live? : Dopo il saluto dal palco del San Filippo di Messina, per la combriccola del Blasco l'attesa è ora tutta per l'annuncio di nuovi concerti di Vasco Rossi negli stadi nel 2019. Sembra ormai chiaro, numeri alla mano e volontà dichiarata dell'artista di continuare a riempire le arene, che non v'è alcun motivo per cui l'esperienza del VascoNonStop Live non debba ripetersi quanto prima, con un nuovo tour degli stadi magari in città non toccate dal ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni per Al Centro Tour - la tournée prosegue anche nel 2019 : tutte le date e i biglietti in prevendita : Annunciati i Nuovi concerti di Claudio Baglioni per Al Centro Tour, la Tournée che prenderà il via il prossimo autunno ne toccherà i principali palazzetti dello sport e le arene d'Italia. Da ottobre 2018 Claudio Baglioni sarà alle prese con un fortunato Tour, di cui sono già stati annunciati alcuni sold out. Protagonista assoluta della Tournée la musica di Claudio Baglioni, dagli esordi sino ad oggi per celebrare 50 anni di carriera: ...

Nuovi concerti di Irama nel 2018 dopo i sold out lampo : biglietti in prevendita per le nuove date : Nuovi concerti di Irama nel 2018 sono stati annunciati lunedì 18 giugno, con l'avvio delle prevendite per le prime tappe del tour. I sold out lampo registrati in prevendita per le prime date della tournée live, spingono Irama ad annunciare Nuovi concerti. Sono altre quattro le tappe comunicate nella giornata di ieri. I biglietti per i Nuovi concerti di Irama nel 2018 annunciati nelle scorse ore saranno disponibili in prevendita dalle ore ...

Nuovi concerti di Vasco Rossi nel 2019 dopo il tour VascoNonStop Live? Il rocker vuole “morire sul palco” : Mentre il tour negli stadi si avvia a conclusione con l'ultima data a Messina il 21 giugno, l'ipotesi di Nuovi concerti di Vasco Rossi nel 2019 comincia a farsi strada soprattutto nelle speranze del pubblico, avallata dalle dichiarazioni del rocker che sembra non volersi affatto fermare. dopo aver intrattenuto centomila persone al San Nicola di Bari col suo VascoNonStop Live, il cantautore chiuderà la tranche di concerti al San Filippo di ...

Benji & Fede hanno annunciato due Nuovi concerti a Milano e a Roma : A novembre! The post Benji & Fede hanno annunciato due nuovi concerti a Milano e a Roma appeared first on News Mtv Italia.