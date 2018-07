Nuova Nissan Juke 2018 | sbarca in Italia il rinnovato SUV nipponico FOTO e PREZZI

sportfair

(Di lunedì 23 luglio 2018)MY18 è arrivato presso le concessionariene e sono iniziate le prime consegne ai clienti Secondo restyling per il crossover urbano, per rilanciare la sfida in un segmento di mercato sempre più competitivo. Lo stile senza compromessi disi arricchisce di un look più moderno e sportivo, grazie a unagriglia “V-Shape” dalla finitura Dark Chrome, gruppi ottici dalle finiture brunite e calotte degli specchietti retrovisori con indicatori di direzione a LED. I fendinebbia a LED sono ora di serie a partire dall’allestimento Acenta. Le motorizzazioni disponibili perMY18: DIG-T 1.2 benzina da 115cv solo su Acenta, 1.6 Eco GPL da 117cv su Visia e Acenta e 1.5 dCi da 110cv su Visia, Acenta e BOSE Personal Edition. Per la prima volta sul’impianto BOSE Personal Sound System, che offre un’esperienza d’ascolto a ...