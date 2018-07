Numeri ICE | un mezzo in più per la sicurezza dei nostri cari in “difficoltà”

laragnatelanews

(Di lunedì 23 luglio 2018) Con il periodo estivo vengono alla ribalta, ancora più forti, certe problematiche nelle famiglie. Ci sono persone che soffrono di patologie per le quali potrebbero perdere senso di orientamento o dimenticare la strada per tornare a casa. Sto parlando di malattie tipo Demenza senile o Alzheimer precoce. La tecnologia può in qualche maniera supportare la famiglia. Con i moderni smartphone è possibile aiutare queste persone a ritrovarsi e ricordare, oppure può essere più facile rintracciarle, o far si – per chi le dovesse incontrarle – poterle aiutare a tornare a casa. Con l’acronimo ICE (sta per In Case of Emergency), è possibile memorizzare nella propria rubrica il numero della persona che desideriamo contattare, nei casi sopra menzionati, ma anche, per ognuno di noi, se coinvolti in un incidente, per chiedere aiuto. (Sentita questa esigenza, le case ...