Novità sulla reunion degli One Direction a 8 anni dalla formazione | tour mondiale in

Milan - retroscena Morata : le ultimissime Novità sulla trattativa : Alvaro Morata tra i più chiacchierati del calciomercato, il nome dello spagnolo accostato con insistenza al Milan: c’è stata una cena “galeotta”… Il Milan, dopo la scorsa stagione pessima dal punto di vista realizzativo, è alla ricerca di un centravanti da 25 gol in stagione. Ovviamente alcuni uomini partiranno, di certo Kalinic destinato all’Atletico Madrid. In entrata invece l’idea Higuain potrebbe ...

MotoGp - la Yamaha verso un nuovo main sponsor : Novità clamorose sulla livrea della M1 di Valentino Rossi : La Yamaha molto probabilmente avrà l’azienda Monster come main sponsor, partnership che rivoluzionerebbe la livrea delle M1 di Rossi e Viñales La partnership tra Yamaha e Movistar è destinata a chiudersi al termine di questa stagione, ma il team di Iwata non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata. AFP PHOTO / LLUIS GENE E’ già avviata infatti una trattativa approfondita con l’azienda di bibite energetiche ...

Uomini e Donne/ Tomas Fierro e Donatella Lopar stanno ancora insieme? Le Novità sulla coppia (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tomas Fierro e Donatella Lopar stanno ancora insieme mesi dopo l'addio al programma? Ecco tutte le novità(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Fortnite : le Novità in arrivo per la modalità Salva il Mondo potrebbero nascondere indizi sulla Stagione 5 : Ormai la Stagione 5 di Fortnite Battle Royale è alle porte, ma i numerosissimi giocatori si continuano a chiedere quali saranno le novità che introdurrà Epic.Gli utenti continuano a ricercare indizi che, probabilmente, sono inclusi all'interno dei nuovi contenuti della modalità PvE Salva il Mondo.Come segnalano i colleghi di VG247, Epic Games ha da poco aggiornato la pagina Reddit con le informazioni relative alla prossima patch della modalità ...

L’Isola di Pietro prende il posto de Il Segreto nel pomeriggio di Canale 5 : tutte le Novità sulla programmazione : Nuovi misteri attendono i fan de L'Isola di Pietro il prossimo autunno ma, tutti coloro che non sono riusciti a vedere la prima stagione o vogliono solo rivederla, faranno bene a sapere che da lunedì prossimo la fiction tornerà in onda. Naturalmente non si tratta dei nuovi episodi che sono in produzione proprio in queste settimane a Caloforte ma della prima stagione che prenderà il posto de Il Segreto nel pomeriggio di Canale 5. Anche ...

AMAZON PRIME DAY/ Il 16 luglio partono le offerte : le Novità sulla durata : Si avvicina l’AMAZON PRIME Day, che si svolgerà il 16 luglio. Le offerte dureranno 36 ore, una novità rispetto al passato, quando invece la promozione era di 30 ore(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:23:00 GMT)

Pensioni - cosa succede con quota 100 e quota 41 : i tempi e le Novità sulla riforma : Il sistema previdenziale italiano è in attesa di un'altra rivoluzione. Sulle Pensioni, Lega e Movimento 5 Stelle lavorano al superamento della riforma Fornero puntando su due misure principali:

Momento nero per il Milan - Novità shock sulla stangata dell’Uefa : esclusione dalle coppe - maxi multa e rientro ‘condizionato’! L’unica speranza è Ricketts… : Yonghong Li continua a non riuscire a coprire le falle all’interno del Milan, ancora una volta ‘buca’ un pagamento, aiutato da Elliott: l’Uefa prepara la stangata Un Momento davvero nero quello che stanno vivendo i tanti tifosi del Milan. Una società gloriosa, distrutta dalle scelte di Silvio Berlusconi, il quale disse di aver messo il club in mani sicure, ma evidentemente così non è stato. La situazione del Milan è a dir ...

Lazio - le ultime Novità sulla querelle Felipe Anderson : Felipe Anderson continua a far parlare di sè, il calciatore della Lazio al centro di una trattativa che sa tanto di telenovela Un affare concluso, poi saltato, adesso nuovamente riaperto. Quella di Felipe Anderson al West Ham rischia di diventare una vera e propria telenovela di calciomercato, con la Lazio che attende di conoscere il futuro dell’attaccante. Lotito ha sparato alto per il brasiliano, ma nelle ultime ore sembra che il club ...

Parco Archeologico di Selinunte : importanti Novità sulla storia degli insediamenti greci in Sicilia : “Lo scavo in corso quest’anno, dai primi risultati, suggerisce che la presenza umana sull’acropoli di Selinunte sia diversi millenni più antica rispetto a quanto fin qui ipotizzato. Infatti, al di sotto del primo livello di occupazione greca si è rinvenuto uno spesso deposito di formazione naturale alto più di un metro nel quale sono stati scoperti, a una quota più alta frammenti del Bronzo Recente e, a una quota più bassa, frammenti di ...

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - Sky Sport : "Nessuna Novità sulla cessione del Pipita!" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:34:00 GMT)

F1 - Novità in arrivo sulla Ferrari di Vettel : il tedesco avrà un motore ‘particolare’ nel prossimo Gp del Canada : In occasione del Gp del Canada, la Ferrari utilizzerà un nuovo motore con una parte alta alleggerita e dotato di modifiche in camera di combustione Il Gp del Canada si avvicina, così come le prime modifiche sulle monoposto dei team di Formula 1. In particolare la Ferrari, in occasione della gara di Montreal, monterà sulla SF71H di Sebastian Vettel un motore nuovo dorato di una parte alta alleggerita e di alcune modifiche in camera di ...

Sky - tutte le Novità in arrivo sulla piattaforma : conferenza stampa in diretta : [live_placement] Nel corso di un'importante conferenza stampa tenutasi lo scorso 6 giugno a Milano, Sky ha presentato in anteprima alla stampa tutte le novità del suo palinsesto 2018/2019. Eccezion fatta per un paio di post pubblicati sui social, dove si fa riferimento a 4 nuovi canali tematici, nulla è per il momento dato sapere sulle novità in arrivo.prosegui la letturaSky, tutte le novità in arrivo sulla piattaforma: conferenza ...

Elena Morali e Marco Ferri stanno insieme?/ "Potrebbe nascere qualcosa.." : Novità sulla coppia a Pomeriggio 5 : Elena Morali e Marco Ferri stanno insieme? L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi svela: "C'è stato un bacio... ma credo sia di amicizia". Chiarimenti a Pomeriggio 5(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:42:00 GMT)