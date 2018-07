Nonno muore per salvare nipote

Nonno muore nel Casertano per salvare la nipotina in mare : Tenta di salvare la nipotina di 10 anni che era con lui in mare ma lo sforzo gli è fatale: un 74enne è deceduto oggi nella frazione di Ischitella a Castel Volturno (Caserta). La tragedia è avvenuta nelle acque antistanti il Lido California, a pochi passi dal Lago Patria, quando Antonio Pipolo, di 74 anni, residente a Napoli, e la sua nipotina di 10 anni, sono entrati in acqua tenendosi per mano per rinfrescarsi dalla calura ...

Udine - fuoristrada finisce in un burrone : Nonno muore sul colpo - ferito il nipote 16enne : Gianfranco Del Piccolo, 69 anni, ha perso la vita precipitando con un fuoristrada lungo un pendio non lontano da malga Chias di Sotto, in località Trischiamps, nel Comune di Lauco. L’uomo era andato in gita col suo cane e col nipote 16enne che è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale a Udine.Continua a leggere

Investito da trattore Nonno - muore bimbo di 6 anni : Un bambino di sei anni è morto nel Cuneese dopo essere stato Investito da un trattore nel cortile dell'azienda di famiglia. L'incidente è avvenuto a San Biagio, una razione di Centallo. E' stato ...

Cuneo : investito dal trattore del Nonno - muore bimbo di 6 anni - : La tragedia è avvenuta in un'azienda di famiglia a San Biagio di Centallo. Immediati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino

