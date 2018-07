«Non vedo un mio futuro dopo la Fiat» | la profezia di Sergio Marchionne anni prima della

Vettel : 'Ferrari - che adrenalina! Non vedo l'ora che sia domenica' : 'Ho capito subito che avevo in mano una macchina velocissima, bisognava tirare fuori qualcosa dalla monoposto e ci sono riuscito, bellissimo!'. È un Sebastian Vettel felice quello che commenta le ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Non vedo l’ora di tornare in palestra per essere pronto per l’inizio dei Mondiali” : Ivan Zaytsev sempre al centro della scena? Sembrerebbe proprio di sì. L’asso della Nazionale italiana di Volley è pronto per tornare ad allenarsi e guidare la compagine azzurra alla conquista dei Mondiali (9-30 settembre) che si terranno tra Italia e Bulgaria. Lo “Zar” è intenzionato a riportare l’iride nei nostri confini a 20 anni di distanza dall’ultimo successo. Zaytsev ha presentato ieri, in qualità di uomo Red ...

No - i gatti Non “prevedono” né “sentono” in anticipo i terremoti : (Foto: Ivva/Flickr) I gatti percepiscono i terremoti prima che accadano grazie a qualche invisibile messaggero, o magari a un super-potere? Parrebbe essere questa la tesi avallata nei giorni scorsi da molte testate giornalistiche italiane, che hanno condiviso sulle proprie pagine online un video girato in Giappone in cui viene ripresa la reazione di un gruppo di gatti in occasione di un evento sismico. Il terremoto in questione è quello di ...

Gossip Uomini e Donne - Francesca Del Taglia incinta : ‘Non vedo l’ora ma ho tanta paura’ : Nuovo bebé in arrivo per una coppia storica di Uomini e Donne: si tratta di Francesca Del Taglia e di Eugenio Colombo. Agli inizi del prossimo mese di agosto, infatti, è prevista la nascita del secondogenito, che prenderà il nome di Zeno. Ricordiamo che la coppia ha già un figlio, Brando. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto alle numerose domande che i suoi ammiratori hanno voluto rivolgerle proprio in merito alla gravidanza, ...

Il Chelsea annuncia Sarri. Il toscano «Non vedo l?ora di cominciare» : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea. Il toscano nella serata di ieri ha firmato il contratto che lo legherà al club inglese. I Blues ne hanno dato notizia...

Calciomercato Chelsea - ufficiale Jorginho : 'Premier - Non vedo l'ora' : Dopo Sarri, anche Jorginho. Il centrocampista approda a Stamford Bridge e firma un contratto di 5 anni, è ufficiale. Dopo 5 anni nel Napoli, 6 gol e 160 presenze, Jorginho seguirà il suo allenatore. ...

Sarri al Chelsea : 'Non vedo l'ora di cominciare' : Roma, 14 lug., askanews, - Ora è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. L'ex tecnico del Napoli ha firmato un contratto triennale. Nella nota dei Blues si sottolinea come Sarri ...

Il Chelsea ufficializza Sarri : 'Non vedo l'ora di cominciare' : Il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio di Maurizio Sarri come nuovo tecnico al posto di Antonio Conte, con il quale il contratto era stato risolto nei giorni scorsi. Sarri, riferisce il club, ha ...

Sarri - Non vedo ora di iniziare a Chelsea : ANSA, - ROMA, 14 LUG - "Sono molto felice di venire al Chelsea e alla Premier League. È un nuovo entusiasmante periodo della mia carriera" ha detto Sarri dopo che il club britannico ha ufficializzato ...

Chelsea - Sarri firma un triennale 'Non vedo l ora di cominciare' : LONDRA - Adesso è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. Il club inglese ha reso noto in un comunicato che l'ex tecnico del Napoli 'ha firmato un contratto di tre anni' con i ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Ripeto le stesse cose da un anno - la Yamaha Non mi ascolta. I risultati Non si vedono” : Valentino Rossi è letteralmente infuriato dopo il 17esimo posto ottenuto ieri nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore sta disputando una buona stagione ma quasi esclusivamente per meriti propri perché la Yamaha si mostra sempre più inferiore nei confronti delle Ducati e della Honda del Campione del Mondo. --Il centauro di Tavullia soffre questa situazione in cui non riesce a lottare per la ...

Lazio - Parolo : 'Dimentichiamo il passato per puntare alla Champions. Ronaldo? Non vedo l'ora di affrontarlo' : Il centrocampista della Lazio , Marco Parolo , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport : 'Con nuovi volti e nuove energie si riparte dimenticando il passato. Abbiamo tanti giorni per migliorare e puntare alla Champions . Cresceremo e lo stiamo facendo, adesso dobbiamo dare ...

Juve - Caldara : "CR7? Non vedo l'ora di allenarmi con lui. Qui c'è una mentalità vincente" : La grandezza di CR7 la cogli da tanti aspetti. Il volto di Mattia Caldara si illumina quando parla del portoghese e molte domande nella sue prima conferenza stampa da giocatore della Juventus vanno in ...

Video di Nadia Toffa ad una sfilata di costumi : “Sto molto bene e Non vedo l’ora di fare il bagno” : Il primo Video di Nadia Toffa non arriva dalla tv, almeno non in parte. La bella iena ha finalmente fatto la sua prima uscita pubblica dopo settimane di silenzio e di riposo, lo stesso alla quale i medici l'hanno costretta proprio la scorsa primavera spingendola ad annullare il ritorno in tv, a Le Iene, e dire no all'ospitata ad Amici 17. Fatto sta che adesso Nadia Toffa è tornata a sorridere anche in pubblico e dopo le foto postate su ...