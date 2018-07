Non mandano i figli minorenni a scuola per farli lavorare | genitori indagati

Tria : “Nessuna continuità con il mio predecessore Padoan ma Non si mandano all’aria i conti” : “Rivendico la continuità rispetto a un pensiero sano e ovvio di chi dice che non si possono far saltare i conti. La discontinuità non si vede sul livello del deficit e sulla spesa dicendo ‘o mandiamo all’aria i conti o non c’è discontinuità’, la discontinuità si vede nell’uso delle risorse e nella composizione delle entrate e delle uscite”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, accusato da più ...