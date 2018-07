Non c’è solo lo smalto sulle unghie di Josefa | ora bisogna smentire ogni bufala

"Il Parlamento? Forse Non sarà più necessario - ormai c’è la Rete" : Il Parlamento? Forse prima o poi non sarà più necessario. Parola di Davide Casaleggio che in un’intervista a 'La Verità' lancia l'ennesima bordata contro la democrazia...

Camera - Cappellacci a Mura : “In Aula Non c’è mai”. Il deputato-velista : “Politica si fa anche in barca. Al M5s l’avevo detto” : “Andrea Mura, hai perso la rotta?”: inizia così la polemica tra Ugo Cappellacci, deputato Fi e Andrea Mura, parlamentare M5s. Con un post sulla sua pagina Facebook, l’ex governatore della Sardegna ha accusato il suo compagno di banco a Montecitorio di essere stato assente al 96% delle votazioni in Aula. “E dimmi, hai rinunciato alla indennità nei mesi in cui eri assente? Non mi risulta” conclude Cappellacci, ...

In carcere Non c’è più posto : “Impossibile inasprire le pene” : La verità rischia di rivelarsi indigesta, per chi sull’annuncio d’una svolta securitaria ha consolidato il proprio indice di gradimento: l’Italia, a causa d’un sovraffollamento carcerario che cresce a ritmi incontenibili e senza la possibilità di costruire nuovi istituti a breve, potrebbe essere obbligata in tempi stretti a mettere i criminali «fuo...

Convocati Juventus - le scelte di Allegri per la tournée negli Stati Uniti : Non c’è Cristiano Ronaldo : Convocati Juventus – Dopo l’allenamento con amichevole in famiglia di questa mattina in Continassa (70′ di gioco e risultato finale di 2-0 con reti di Pietro Beruatto e Mattia Caldara), Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 27 della Juventus che partiranno domani mattina in direzione Stati Uniti per lo Juventus Summer Tour 2018 powered by Jeep, che vedrà i bianconeri impegnati nella International Champions Cup ...

Donald Trump - “alla Casa Bianca Non c’è più musica. È il primo presidente del tutto indifferente alle arti”. La tesi di Dave Eggers : Donald Trump è il primo presidente statunitense totalmente indifferente alle arti. Questa la tesi contenuta in un ricco e illuminante articolo scritto da Dave Eggers, pubblicato qualche settimana fa dal New York Times, e passato sotto silenzio tra le testate europee ed italiane. Lontano da facili prese di posizione ideologiche e precostituite, Eggers ha compiuto una banale e semplice conta su quanti artisti Trump ha invitato alla Casa Bianca in ...

“Non c’è tempo - sta uscendo!”. Partorisce lì - al fast food. Ed ecco che succede subito dopo. Che storia! : Dà la luce la figlia nel suo fast food preferito. La donna in questione e il suo compagno mai avrebbero immaginato una cosa del genere, ma è andata proprio così: ha partorito lì, nel ristorante che adora. La donna che vedete in queste foto, Falon Griffith, è di San Antonio, in Texas, e martedì scorso, siccome aveva cominciato ad avere delle contrazioni intense e sentiva che era arrivato il momento giusto è partita da casa per andare in ...

Migranti - i libici : “Madre e bimbo erano già morti. In acqua Non c’era nessun altro”. Palazzotto : “Salvini si scusi” : “Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi senza vita di una donna e un bambino dopo aver provato invano a rianimarli: erano morti e portarli a terra non aveva senso, ma oltre loro non c’era nessun altro in acqua”. L’ultima versione libica della tragica vicenda del salvataggio di Josefa, dopo 48 ore in mare al largo della Libia, arriva dal colonnello della Guardia Costiera di Misurata, Tofag Scare, attraverso ...

Il sarcofago nero è aperto : trovati 3 scheletri/ Ultime notizie - archeologi delusi : Non c’era Alessandro Magno : Egitto, svelato mistero del sarcofago: trovati all'interno tre scheletri mal custoditi. Gli archeologi speravano di trovare la tomba di Alessandro Magno.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:48:00 GMT)

Tour de France - il direttore Prudhomme è durissimo dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez : “mai più fumogeni - Non c’entrano niente col ciclismo” : Tour de France, le parole del direttore Christian Prudhomme dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez “La salita sull’Alpe d’Huez è stata dolorosa. I corridori del Tour, i campioni di questa gara, devono essere rispettati“. Così il direttore del Tour de France Christian Prudhomme ha chiesto ai tifosi di mostrare più rispetto il giorno dopo la caduta di Nibali provocata da uno spettatore e i fischi sul ...

Stash parla ancora dell’aggressione/ Il leader dei The Kolors : “C’era gente… ma Non è intervenuto nessuno!” : Stash parla ancora dell’aggressione dopo avere difeso una donna picchiata dal suo fidanzato: il leader dei The Kolors, “C’era gente… ma non è intervenuto nessuno!”.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Pd - Sala : “Al Sud è un disastro - Non c’è altra definizione. Legittima difesa? Non è una priorità” : Il Partito democratico secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “è abbastanza in difficoltà al Nord, e a Milano meno che altrove, ma al Sud è un disastro e non c’è altra definizione”, come ha sottolineato a margine della sua visita all’evento Campus Party, alla fiera di Rho, rispondendo a chi gli ha chiesto di commentare la situazione del partito. “Mi chiedo poi se questa regola del segretario che è anche ...

Per i medici Non c’è nessuna urgenza : donna abortisce e muore di sepsi in poche ore : Secondo l'accusa, il ritardo con il quale la donna è stata trattata è stato fatale: poche ore dopo la 38enne ha perso il bimbo che portava in grembo e poi è morta a seguito di una sepsi lasciando orfani altri due figlioletti piccoli.Continua a leggere

Tumore alla tiroide - spesso c’è ma Non si sente. Ecco quando insospettirsi. Senza andare nel panico - controlla bene queste cose e poi rivolgiti a un medico : Avere un nodulo alla tiroide è una cosa abbastanza frequente. Sono tantissime le persone cui viene diagnosticato. È normale andare nel panico anche se sono tanti gli studi che dimostrano che la maggioranza dei noduli benigni e asintomatici tenuti sotto controllo per cinque anni si dimostra alla fine non pericolosa. Ma, quando si parla di cancro, è difficile stare sereni. “Ogni anno in Italia si ammalano circa 26 donne e 9 uomini ogni ...

Pacetti : iter funivia procede senza intoppi - PD Non c’è più : Roma – “Lettera all’opposizione che non c’e’ piu’: Caro Pd, l’iter per la funivia Casalotti-Battistini procede senza problemi. Mi chiedo dunque perche’ invece di fare un po’ di sana opposizione costruttiva passate il tempo ad attaccarci commettendo l’ennesima gaffe. Nell’ultimo assestamento di Bilancio sono stati eliminati 300mila euro per la progettazione, solo perche’ le ...