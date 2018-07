Nokia 8 Sirocco recensione | la bellezza non è tutto

Nokia 8 Sirocco e altri tre smartphone Nokia riceveranno lo sblocco col volto : Sono quattro gli smartphone Nokia che acquisiranno la capacità di sbloccarsi col volto grazie a un aggiornamento software: Nokia 8, Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus e Nokia 6.1. L'articolo Nokia 8 Sirocco e altri tre smartphone Nokia riceveranno lo sblocco col volto proviene da TuttoAndroid.

Juho Sarkikas di Nokia ci mostra i prototipi di Nokia 1 - Nokia 8 Sirocco e Nokia 8110 : Juho Sarvikas, CPO di HMD Global, ha mostrato alcune immagini relative ai prototipi 3D di Nokia 1, Nokia 8 Sirocco e Nokia 8110. L'articolo Juho Sarkikas di Nokia ci mostra i prototipi di Nokia 1, Nokia 8 Sirocco e Nokia 8110 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 Sirocco è arrivato in Italia : design premium a un prezzo da valutare : A partire dalla giornata di oggi, il top di gamma Nokia 8 Sirocco entra a far parte ufficialmente del mercato Italiano: design premium a un prezzo da valutare. L'articolo Nokia 8 Sirocco è arrivato in Italia: design premium a un prezzo da valutare proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 Sirocco debutta sul mercato italiano : HMD Global ha annunciato l’arrivo anche sul mercato italiano del suo top di gamma, il Nokia 8 Sirocco, versione rinnovata a partire dal design del modello presentato a settembre. Il Nokia 8 Sirocco presenta un design con cornici ridotte al minimo e bordi verticali curvi, vedendo il corpo in acciaio del dispositivo rivestito per il 95 per cento di Gorilla Glass 5; monta un display pOLED da 5,5″ con risoluzione QHD, un SoC Snapdragon ...