eurogamer

: Nintendo intenta una causa contro alcuni siti web di emulazione. #Nintendo - Eurogamer_it : Nintendo intenta una causa contro alcuni siti web di emulazione. #Nintendo - GameReactorIT : Nintendo intenta una causa milionaria contro due siti di giochi emulati -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere le politiche dinei confronti della pirateria, e più in generale di tutto quello che ha a che fare con l', anche di console e videogiochi molto datati.Come possiamo apprendere leggendo le pagine di PCGamesN, un altro recente episodio conferma come il colosso nipponico abbia una tolleranza zero nei confronti di ciò che considera pirateria.ha comunicato di avertonei confronti di dueweb, LoveROMs e LoveRETRO, colpevoli di aver distribuito "deliberatamente e gratuitamente numerose copie dei videogiochie altre preziose proprietà intellettuali."L'attacco dell'azienda nei confronti dei domini web è testimoniato da un documento, che spiega in via preliminare le scelte che hanno spintoa portare davanti a un giudice i rappresentanti di queste due realtà. "Il sito web di LoveROMs ...