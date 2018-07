Niente supporto per la realtà virtuale nel remake di Resident Evil 2

eurogamer

: #ResidentEvil2: nessun piano per il supporto alla VR. - Eurogamer_it : #ResidentEvil2: nessun piano per il supporto alla VR. - sweetensx : @alessandrad_f ? è che mi sono stancata emma ha bisogno di supporto e facendo ciò che ho detto non l'aiutano per niente per me - PaoloCellammare : sicuramente non cambierà niente, ma è una dimostrazione di supporto -

(Di lunedì 23 luglio 2018) I fan dello storico2 sono in trepidante attesa del ritorno di uno dei capitoli più amati della famosa saga horror, che tornerà anche in una splendida Collector's Edition, ma i giocatori ora si stanno chiedendo se, dopo quanto accaduto con l'apprezzato7, sarà introdotta nella VR.Ebbene, chi si aspettava laper il "nuovo"2 rimarrà deluso. Infatti, come riporta Daily Star UK, i producer Tsuyoshi Kanda e Yoshiaki Hirabayashi hanno confermato che non esistono piani per ilalla VR e hanno spiegato i motivi alla base di questa decisione:"Trattandosi di un gioco in terza persona, sarebbe difficile aggiungere qualcosa del genere, a differenza di quanto accaduto in7, progetto nato in prima persona".Read more…