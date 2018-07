Niccolò Bettarini accoltellato 11 volte | “Ho rischiato di morire”

Niccolò Bettarini - la drammatica confessione dopo le pugnalate : 'Mia mamma è stata malissimo - mio padre...' : Mentirei se ora dicessi che quel gesto avventato che poteva costarmi la vita me lo potevo anche evitare!', spiega orgoglioso alla Gazzetta dello Sport , a proposito del branco di violenti che ha ...

Niccolò Bettarini e l'aggressione : 'volevano ammazzarmi - ma darei la vita per i miei amici' : Niccolò Bettarini, dopo l'aggressione risponde ai fan su Instagram Il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, Niccolò Bettarini, risponde ai fan che gli fanno domande su Instagram dopo l'aggressione. Adesso si sente un leone Attualmente in vacanza con la famiglia, sempre sorridente e ovviamente ingessato, Niccolò Bettarini ha raccontato sulle pagine della Gazzetta dello ...

Niccolò Bettarini DOPO L'AGGRESSIONE "VOLEVANO UCCIDERMI"/ Foto : "Non trovavo Dio - poi mio fratello..." : NICCOLÒ BETTARINI racconta i momenti drammatici delL'AGGRESSIONE fuori del locale Old Fashion e spiega di essere disposto a dare la vita per i suoi amici. La reazione di mamma e papà.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 21:53:00 GMT)

Niccolò Bettarini : “Volevano ammazzarmi - ma lo rifarei ancora : darei la vita per i miei amici” : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini conferma di essere stato riconosciuto dai suoi assalitori. “Volevano ammazzarmi”. Niccolò Bettarini racconta il momento dell’aggressione subita e che sarebbe potuta costargli la vita. Poi, confermando di essere intervenuto nella rissa a difesa di un amico, ammette: “Lo rifarei, darei la vita per i miei amici”. ECCO COSA ERA SUCCESSO NEL DETTAGLIO Niccolò Bettarini racconta alla Gazzetta dello ...

Niccolò Bettarini dopo l'aggressione "Volevano uccidermi"/ “Darei la vita per i miei amici - lo rifarei ancora” : Niccolò Bettarini racconta i momenti drammatici dell'aggressione fuori del locale Old Fashion e spiega di essere disposto a dare la vita per i suoi amici. La reazione di mamma e papà.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:03:00 GMT)

Niccolò Bettarini torna a sorridere su Instagram dopo l’aggressione : Niccolò Bettarini torna a sorridere su Instagram dopo l’aggressione subita qualche settimana fa davanti alla discoteca Old Fashion di Milano. Il figlio di Simona Ventura, nonostante le 14 coltellate inferte dai suoi aggressori, si è miracolosamente salvato e oggi sorride felice sui social. dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Niccolò ha raggiunto la Versilia per trascorrere qualche giornata di vacanza con Stefano Bettarini e il ...

Niccolò Bettarini : dopo l’aggressione - il Tar fa riaprire l’Old Fashion : dopo alcune settimane dall’aggressione a Niccolò Bettarini (19 anni), il Tar ha deciso per la riapertura del locale Old Fashion. Questo almeno per le prossime due settimane. I gestori della discoteca hanno impugnato infatti il decreto della sospensione della licenza per 30 giorni, firmato dal questore Marcello Cardona. Come apprendiamo da ‘Il Giorno’, tre giorni fa, Angelo Zotti, presidente del Tribunale Amministrativo della ...

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Anticipazioni 15 luglio : Simona Ventura - Stefano e Niccolò Bettarini ospiti? (Replica) : Il MAURIZIO COSTANZO SHOW torna in onda oggi, domenica 15 luglio, in prima serata su Rete4. Quale sarà la puntata che sarà trasmessa in replica? L'ipotesi.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 07:06:00 GMT)

Niccolò Bettarini - riapre l'Old Fashion Café/ Il figlio di Simona Ventura festeggia i nonni su Instagram : Niccolò Bettarini, riapre l'Old Fashion Café dopo la chiusura decisa dal Questore. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a sorpresa, ma spunta il mistero degli interrogatori secretati(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:20:00 GMT)

Niccolò Bettarini - riapre l'Old Fashion Café/ Salvini a sorpresa - ma spunta mistero : interrogatori secretati? : Niccolò Bettarini, riapre l'Old Fashion Café dopo la chiusura decisa dal Questore. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a sorpresa, ma spunta il mistero degli interrogatori secretati(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:54:00 GMT)

Niccolò Bettarini - Salvini a sorpresa all'Old Fashion per la riapertura dopo l'aggressione : Salvini a sorpresa all' Old Fashion di Milano , il locale vicino a cui fu aggredito il primo di luglio Niccolò Bettarini , il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano, colpito da alcune coltellate. L'...

Matteo Salvini a sorpresa nella discoteca in cui fu aggredito Niccolò Bettarini : Nel locale in cui è stato picchiato il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, è apparso in occasione della riapertura il ministro Matteo Salvini. Una sorpresa per i gestori dell'Old Fashion, la discoteca che riapriva dopo 30 giorni di chiusura, disposta dal questore Marcello Cardona e poi sospesa.Anche @MatteoSalviniofficial all'@oldfashionmilano dopo la chiusura, qui insieme al proprietario, il ...

Salvini all'Old Fashion di Milano - riaperto - dal Tar - dopo la notte delle coltellate a Niccolò Bettarini : Apparizione a sorpresa, due notti fa, del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all' Old Fashion, la discoteca milanese vicino alla quale è stato aggredito il primo luglio Niccolò ...

Niccolò Bettarini - dopo la paura il relax al mare : Viareggio, 13 luglio 2018 - Sul volto e sul corpo i segni della violentissima aggressione subita giorni fa all'esterno di un locale milanese . Il braccio ingessato, le tumefazioni in viso. Ma anche un ...