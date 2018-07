New York | nella bufera Halliburton

New York : profondo rosso per Illinois Tool Works : Ribasso scomposto per Illinois Tool Works , che esibisce una perdita secca del 7,56% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'...

New York : exploit di Mattel : Prepotente rialzo per il produttore statunitense di giocattoli , che mostra una salita bruciante del 4,07% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra ...

New York : andamento rialzista per Northern Trust : Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale statunitense dei servizi finanziari , con una variazione percentuale dell'1,91%. A livello comparativo su base settimanale, il trend ...

Fca : lascia Altavilla - responsabile Europa Titolo giù anche alla Borsa di New York : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era in corsa per la successione a Marchionne

Ecco le 10 professioni più pagate a New York : Secondo il Dipartimento del Lavoro, il numero di posti disponibili è superiore a quello di chi cerca

Pizza napoletana a New York per Emily Ratajkowski - show in costume da Sorbillo : NEW York - Top model, attrice, femminista e adesso anche stilista per la sua nuova linea di costumi da bagno: l?incantevole Emily Ratajkowski è a New York e sceglie la Pizza di Gino...

New York : amplia l'ascesa Stanley Black & Decker : Seduta decisamente positiva per Stanley Black & Decker , che tratta in rialzo del 3,81%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stanley Black & Decker evidenzia un andamento più ...

New York : violenta contrazione per Nordstrom : Si muove in profondo rosso il retailer del lusso statunitense , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,13% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

New York : pioggia di acquisti su Dover : Ottima performance per Dover , che scambia in rialzo del 4,22%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Dover mantiene forza relativa positiva in confronto ...

New York : performance negativa per Toll Brothers : Ribasso per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che presenta una flessione dell'1,92%. La tendenza ad una settimana di Toll Brothers è più fiacca rispetto all'andamento del World ...

New York Times : esiste audio di Trump su pagamento modella | : Secondo il quotidiano, la registrazione, ottenuta dall'Fbi, è stata effettuata dall'ex legale personale del tycoon. Riguarda una donna che affermava di aver avuto una storia con il miliardario prima ...

New York : allunga il passo Capital One Financial : Grande giornata per Capital One Financial , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,64%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Capital One ...

New York : senza freni Honeywell International : Vigoroso rialzo per Honeywell International , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,05%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Honeywell ...