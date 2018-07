Netflix e Shondaland | nuove serie tra storia | politica e commedia

Shondaland sbarca su Netflix : le prossime serie tv della Regina : Shondaland prepara il terreno per un grande accordo con Netflix. Dopo aver saputo che la Regina ha scelto il colosso dello streaming per i suoi prossimi lavori, sappiamo quali saranno le serie tv che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi. Shondaland ha selezionato assieme a Netflix i contenuti che proporrà a tutti gli utenti per un binge watching (si spera) da non perdere. Shondaland e Netflix: il regalo per i fan Progetto Shonda ...