Nessun titolo nobiliare per Jack Brooksbank | futuro marito di Eugenie di York

(Di lunedì 23 luglio 2018) I royal watchers lo avevano già ipotizzato qualche settimana fa, ma ora sembrerebbe più che una semplice ipotesi:didi, non avràdopo le nozze con la secondogenita del principe Andrea e Sarah Ferguson. A riportare l’indiscrezione è il Mail on Sunday, che sottolinea come, professione mercante di vini, continuerà a fare la sua vita di sempre dopo il 12 ottobre, giorno del «sì» al castello di Windsor, senzavantaggio derivante dal suo nuovo status di «di»., dal canto suo, sarà sempre conosciuta come sua Altezza Realedi, con l’aggiunta della dicitura Mrsa sorpresa, dunque, nemmeno da questo punto di vista. All’inizio, infatti, qualcuno aveva ipotizzato chepotesse rinunciare al suo status per farsi chiamare Lady, ma era parsa subito ...