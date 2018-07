Negramaro | due tappe in Lombardia per il nuovo tour

Negramaro : in tour duetto virtuale con Dolores O’Riordan : Dopo la data “zero” di Lignano allo Stadio G. Teghil il 24 giugno, parte ufficialmente stasera dallo stadio San Siro di Milano “Amore Che Torni tour Stadi 2018”, la nuova tour née dei Negramaro negli stadi italiani, prodotta e organizzata da Live Nation Italia. Due ore e mezza di grande spettacolo per ripercorrere i più grandi successi della band e presentare dal vivo i brani tratti dall’ultimo disco, “Amore che Torni”. Lo show, che gioca con gli ...

Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: il duetto di Quanno chiove a Pino è non convince fino in fondo C'erano anche Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro tra i tanti cantanti accorsi a Napoli per prendere parte a Pino è, il concerto evento in diretta su Rai Uno dedicato a Pino Daniele.