NBA | Carmelo Anthony verso i Rockets

Mercato NBA – Carmelo Anthony vicino agli Houston Rockets : pronta l’offerta di contratto : Una nuova, possibile, trade accende il Mercato NBA: Carmelo Anthony vicinissimo agli Houston Rockets. Per l’ex Thunder un contratto annuale da 2.4 milioni Finalmente Carmelo Anthony sembra aver trovato la sua prossima squadra. L’ex Thunder, scambiato nei giorni scorsi con gli Atlanta Hawks in cambio di Dennis Schröeder, si accorderà per lasciare la Georgia tramite buyout e trasferirsi agli Houston Rockets. Carmelo Anthony ...

NBA - Carmelo Anthony agli Hawks. Schroder ad OKC : ROMA - Dopo una sola stagione è già terminato il sodalizione - che a dire il vero non è mai completamente sbocciato - tra Carmelo Anthony e gli Oklahoma City Thunder. Nella notte, infatti, la ...

Mercato NBA – Trade Hawks-Thunder - è ufficiale : Carmelo Anthony ad Atlanta - la soluzione che accontenta tutti : Carmelo Anthony agli Atlanta Hawks in cambio di Schröder e Muscala: la franchigia della Georgia taglierà il giocatore rendendolo free agent La notizia era nell’aria da un paio di ore, si aspettava solo l’ufficialità che è finalmente arrivata: Carmelo Anthony lascia OKC. L’ex stella dei New York Knicks è stato scambiato (insieme ad una first pick per il Draft 2022 protetta 1-14) con gli Atlanta Hawks, nella Trade che ha spedito Schröder e ...

Mercato NBA – Trade Hawks e Thunder - possibile scambio Schröder-Carmelo Anthony : i dettagli : Hawks e Thunder infiammano il Mercato NBA. possibile scambio in vista fra Schröder e Carmelo Anthony: ecco i dettagli della trattativa Conclusa, finalmente, anche la telenovela relativa a Kawhi Leonard, l’ultimo grande nome del Mercato NBA che aspetta di sistemarsi è quello di Carmelo Anthony. Di comune accordo con i Thunder, l’ex ala dei Knicks avrebbe rinunciato alla sua no-Trade clause, accettando di trovarsi una nuova ...

Mercato NBA – La corsa a Carmelo Anthony diventa… Corrida : anhe i Bulls bussano alla porta di OKC : Anche i Chicago Bulls bussano alla porta dei Thunder per Carmelo Anthony: offerta interessante presentata ad OKC Mentre tutti i free agent principali hanno già trovato una nuova sistemazione, il Mercato NBA si sposta sui giocatori in odore di cessione. In casa OKC tiene banco la situazione legata a Carmelo Anhtony. Il cestista ex Knicks viene da una pessima stagione e i Thunder vorrebbero liberarsene, risparmiando così 28 milioni dal ...

Mercato NBA - OKC non riesce a scambiare Carmelo Anthony : sarà free agent : In un Mercato in cui i grandi colpi , e rinnovi, sono già stati piazzati, la questione che continua a tenere banco è quella legata al futuro di Carmelo Anthony; ormai prossimo all'addio da Oklahoma ...

Mercato NBA – OKC concede a Carmelo Anthony di trattare con altre squadre : subito pronte due pretendenti : Carmelo Anthony pronto a lasciare OKC, la franchigia gli concede di trattare con altri team: si fanno sotto subito due pretendenti Nonostante i free agent di lusso si siano già accasati da qualche giorno, il Mercato NBA potrebbe regalare un nuovo nome davvero interessante. Carmelo Anthony, con il benestare degli Oklahoma City Thunder, ha deciso di accordarsi per un buyout e diventare free agent. OKC, visto il grande risparmio sul monete ...

Mercato NBA - Chris Paul consiglia i Rockets : 'Prendiamo Carmelo Anthony' : L'inizio di luglio è un periodo di transizione in NBA, tra il Mercato che di giorno in giorno cambia le composizioni dei vari roster e la Summer League che diventa il primo banco di prova per giovani ...

Basket NBA - Tony Parker si accasa agli Charlotte Hornets : fine di un’era agli Spurs durata 17 anni. Quale futuro per Carmelo Anthony? : Volge al termine uno dei legami più noti della NBA moderna. Dopo 17 anni e 4 anelli ai San Antonio Spurs, Tony Parker decide di chiudere quel capitolo della sua carriera, per aprirne un altro, presumibilmente l’ultimo, a Charlotte, con gli Hornets. Il play franco-belga, secondo Adrian Wojnarowski della ESPN, firmerà un biennale da 10 milioni di dollari per andare in North Carolina. L’ultimo della generazione migliore degli Spurs ...

Mercato NBA : OKC-Carmelo Anthony - divorzio vicino : i Thunder risparmiano così più di 100 milioni di dollari : La notizia era già nell'aria da qualche giorno, dopo che il rinnovo multimilionario di Paul George , insperato, ma salutato con grande gioia, , quello al minimo salariale di Raymond Felton e la ...