Nave militare in fiamme | intervento dei Vigili del Fuoco alla Fincantieri

Barcone con 450 migranti verso la Sicilia/ Ultime notizie : Salvini pensa di portarli a Malta con Nave militare : migranti, Barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 08:20:00 GMT)

Riportare a Malta i 450 migranti del barcone con una Nave militare? L'ultima ipotesi di Salvini : Matteo Salvini ipotizza di usare una nave militare per caricare gli immigrati e fare rotta verso Malta. Riportarli indietro e farli sbarcare lì dove, secondo il ministro dell'Interno italiano, ...

L’ultima mossa di Salvini : utilizzare una Nave militare per inviare i profughi a Malta : Il ministro dell’Interno prosegue sulla linea dura dei porti chiusi. Nuovi contatti con il Quirinale, e una promessa: far prevalere il ruolo istituzionale rispetto a quello di leader di una forza populista

Diciotti - l'ordine di Conte a Salvini e Toninelli : sbarcano tutti gli immigrati dalla Nave militare : Arriva da palazzo Chigi l'ordine di far sbarcare tutti i migranti ancora a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Trapani. In una nota della presidenza del Consiglio viene chiarito che: '...

Migranti - Nave militare con 106 persone a Messina. Salvini : bloccherò arrivo missioni internazionali : Centinaia di persone con le magliette rosse, che aderivano all'iniziativa promossa ieri da Libera, Anpi, Arci e Legambiente a favore dell'accoglienza Migranti, hanno accolto ieri sera a...

Messina - sbarco di 106 migranti/ Ultime notizie - soccorsi da una Nave militare irlandese al largo della Libia : Messina, sbarco di 106 migranti, utime notizie: soccorsi da una nave militare irlandese al largo della Libia. L'imbarcazione non ha avuto difficoltà ad ottenere l'ok per l'approdo(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:43:00 GMT)

Marina Militare : la Nave Amerigo Vespucci in sosta ad Almeria da 07 al 10 Luglio : La Nave Scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare sosterà dal 7 al 10 Luglio nel porto di Almeria (Spagna), per la prima tappa della Campagna d’Istruzione 2018. Oggi, sabato 7 Luglio, alle ore 11.00, il Comandante della Nave, capitano di vascello Roberto Recchia, terrà una conferenza stampa a bordo durante la quale presenterà la Nave e le attività che la vedranno protagonista durante la Campagna d’Istruzione 2018. A bordo della “Nave più ...

Missile esplode per errore sulla Nave militare : grave incidente per la Marina tedesca [VIDEO] : Due Marinai sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto su una nave della Marina tedesca Un terribile incidente è avvenuto su una nave della Marina tedesca, anche se per fortuna le conseguenze sono state limitate. Al momento del lancio un Missile è rimasto bloccato ed è esploso all’interno del lanciatore in cui si trovava. La terribile esplosione immortalata in un filmato ha provocato il ferimento di due Marinai, mentre non si sono ...

Sbarcata a Reggio Calabria Nave militare inglese con 46 migranti : Sbarcata a Reggio Calabria nave militare inglese con 46 migranti Sbarcata a Reggio Calabria nave militare inglese con 46 migranti Continua a leggere L'articolo Sbarcata a Reggio Calabria nave militare inglese con 46 migranti proviene da NewsGo.