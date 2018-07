Napoli | proposto André Silva!

CRISTIANO RONALDO AL Napoli - NO DI DE LAURENTIIS/ Jorge Mendes lo ha proposto in primavera - poi... : CRISTIANO RONALDO al NAPOLI, De LAURENTIIS ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:34:00 GMT)