NAPOLI | MUORE PER SALVARE LA NIPOTINA DI 10 ANNI Ultime notizie Ischitella | onde alte

NAPOLI - muore per salvare la nipotina di 10 anni/ Ultime notizie Ischitella : boom di interventi a Baia Domizia : Napoli, muore per salvare la nipotina di 10 anni. Ultime notizie, tragedia a Ischitella: ambulanza arriva 30 minuti dopo per boom di interventi a Baia Domizia(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:54:00 GMT)

Inferno di fuoco sulla NAPOLI-Roma : autista muore carbonizzato nel Tir : Un 50enne napoletano morto carbonizzato all'interno del suo tir e altri due mezzi pesanti completamente distrutti dalle fiamme. Inferno di fuoco lungo la corsia sud dell'A1 nel tratto compreso tra i ...

NAPOLI - due incidenti in mare : muore anziano - 15enne grave al Cardarelli : Un anziano è annegato questa mattina nel mare di Bagnoli ed un 15enne é in gravi condizioni dopo essersi tuffato in acqua a Coroglio. Il signore di 81 anni, napoletano, S. A. è...

NAPOLI - ventunenne muore cadendo dal quarto piano per guadagnare 35 euro : Quella che vi stiamo per descrivere è l'ennesima vicenda di cui non vorremmo mai sentire parlare perché c'è di mezzo la vita di una persona, tra l'altro anche molto giovane. Un episodio, quello avvenuto a Napoli, che rappresenta bene il momento di difficoltà che la nostra società sta vivendo in questi ultimi anni: un ragazzo di soli 21 anni, Salvatore, è morto per cercare di guadagnarsi 35 euro che i condomini di un palazzo gli avevano promesso ...

NAPOLI - 37enne muore suicida e i suoi organi salvano quattro vite umane : Trapianto record all'ospedale San Paolo, dove l'equipe sanitaria ha realizzato un espianto multiorgano su un paziente di 37 anni. Il giovane napoletano, era ricoverato nel nosocomio di Fuorigrotta dal ...

NAPOLI - immigrato precipita dal terzo piano del centro d'accoglienza e muore : Un immigrato sudanese di 25 anni è morto, dopo aver minacciato di suicidarsi, cadendo dal davanzale di uno stabile al terzo piano, in via Salita Mauro, nella zona di San Carlo Arena, a Napoli. Secondo ...

NAPOLI - appartamento in fiamme nel centro storico : anziana muore carbonizzata : Un incendio in un appartamento ha causato la morte di un'anziana questa mattina, intorno alle 7. Iole Bosio, 81 anni, si trovava nella casa all'ultimo piano del civico 73 in via Pessina,...

NAPOLI. Maddalena Solemo muore cadendo da una finestra a Livorno : Drammatico infortunio sul lavoro in centro a Livorno. La vittima è Maddalena Solemo, 62 anni, originaria della provincia di Napoli.

"Si muore ancora di cancro a NAPOLI nel 2018. Amici - aiutatemi : ho bisogno di voi" : "Si può morire di carcinoma maligno a Napoli nell'estate 2018? Sì, si può morire. Amici, aiutatemi: ho bisogno di voi". Questo il drammatico appello su Facebook scritto da Maria Dolores Peduto, 55 anni di Napoli, architetto. Maria Dolores, scrive "Il Mattino", appena un mese fa, dopo una mammografia, ha scoperto di avere un tumore al seno. Ora è in cura all'ospedale "Incurabili" di Napoli, ma non può operarsi ...