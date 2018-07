Napoli | l' ambulanza bloccata dal parcheggio selvaggio nella Ztl di Riva Fiorita

Napoli - sassi contro ambulanza : 50° caso del 2018 : Ennesimo caso di violenza nei confronti dei sanitari del 118 nella provincia di Napoli, il 50esimo registrato dall'inizio del 2018. A denunciare quanto accaduto ieri sera a Miano è stata l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che in questi mesi sta documentando tutte le aggressioni di cui sono vittime i mezzi o il personale del 118.Erano da poco passate le 22 quando, secondo quanto denunciato dall'associazione, un mezzo del 118 ha risposto ...

Napoli - sassaiola contro ambulanza del 118 : 'È guerriglia urbana' : sassaiola contro un'ambulanza del 118 bersagliato da lanci di pietre mentre si stava recando su un intervento. L'episodio è accaduto ieri, in tarda serata, quando la postazione di Miano è stata ...

Napoli - un'altra ambulanza aggredita : sedia in faccia all'autista : Una sedia in pieno viso é stato l'ennesimo atto di violenza contro uno degli operatori del 118, finito in ospedale. L'aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte di ieri, quando l'ambulanza della ...

Napoli - sequestrano ambulanza non in servizio : ancora aggressioni al 118 : Ennesimo sequestro di un'ambulanza, costretta a dirottare la propria direzione da un gruppetto di persone che pretendevano di utilizzare il mezzo di soccorso. L'episodio è accaduto stamattina e ...

Ambulanza sequestrata a Napoli : equipaggio costretto a soccorrere due feriti : Due ambulanze, una inviata dalla centrale del 118, l'altra prelevata con la forza dal pronto soccorso dell'ospedale napoletano Loreto Mare da due energumeni in sella a uno scooter, per...

Napoli - ambulanza sequestrata dopo incidente/ Ultime notizie : sanitari 118 minacciati e trascinati sul mezzo : Napoli, ambulanza sequestrata dopo incidente stradale: secondo caso in pochi giorni. Personale del 118 minacciato, trascinato sul mezzo e costretto a soccorrere due feriti.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Ambulanza ed equipaggio sequestrati dopo un incidente stradale - follia a Napoli : follia a Napoli dove è avvenuto un vero e proprio sequestro d' Ambulanza all'ospedale Loreto Mare . L'ammalato era ancora sulla lettiga del 118 quando si sono avvicinati all'improvviso alcuni uomini a ...

Napoli - ancora violenza al Loreto mare : ambulanza sequestrata insieme all'equipaggio : ambulanza sequestrata e personale sanitario minacciato all'ingresso dell'ospedale Loreto mare. È il secondo caso di azione coatta e violenta per costringere infermieri e autisti del 118 a trasportarsi ...

Napoli - AMBULANZA E INFERMIERE SEQUESTRATI/ Video - operatore preso a testate con casco : emergenza quotidiana : NAPOLI, sequestrano AMBULANZA per soccorrere centauro morto, vVideo, una scena shock: letto infilato nell’auto di traverso, autista costretto a guidare dietro minacce e violenze(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:17:00 GMT)

Napoli - sequestrano un’ambulanza per soccorrere un centauro morto : Napoli, sequestrano un’ambulanza per soccorrere un centauro morto Napoli, sequestrano un’ambulanza per soccorrere un centauro morto Continua a leggere L'articolo Napoli, sequestrano un’ambulanza per soccorrere un centauro morto proviene da NewsGo.

Ragazzo a Napoli muore in un incidente : gli amici sequestrano un'ambulanza : Grave incidente tra centauri nei Quartieri Spagnoli, dove un 18enne napoletano ha perso la vita. Lo scontro tra scooter è avvenuto poco dopo le 23 in vico Porta Piccola a Montecalvario e ha coinvolto ...

Ragazzo a Napoli muore in un incidente : gli amici sequestrano un'ambulanza : di Melina Chiapparino Grave incidente tra centauri nei Quartieri Spagnoli, dove un 18enne napoletano ha perso la vita. Lo scontro tra scooter è avvenuto poco dopo le 23 in vico Porta Piccola a ...

Napoli - 17enne muore in un incidente stradale nei Quartieri Spagnoli : sequestrata ambulanza per soccorrerlo : Ambulanze sequestrate, operatori presi in ostaggio, flotte di scooter che scortano i mezzi di soccorso fino all’ospedale. All’origine di tutto un incidente stradale tra due moto avvenuto a Napoli nella zona di Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli, nel quale un ragazzo di 17 anni è morto e un 45enne è rimasto ferito e si trova ora in rianimazione. Ma prima ancora che arrivassero le ambulanze inviate dal Pronto soccorso dopo la ...

Napoli - sequestrano ambulanza e operatori per soccorrere motociclista morto : Lo riferisce l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che ha raccolto le testimonianze dei paramedici