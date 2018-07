Napoli | Hamsik | ' Volevo andare in Cina | Ancelotti mi ha convinto a restare'

Hamsik spiega la scelta di restare al Napoli : “la Cina mi avrebbe cambiato la vita ma…” : Marek Hamsik ha detto no ad una proposta altisonante pervenuta dalla Cina per restare a Napoli ad inseguire il sogno scudetto “Ancelotti mi ha chiamato tante volte mentre ero in Slovacchia e mi ha detto che mi voleva in squadra. Sono contento di questo e anche di essere rimasto. Stiamo lavorando benissimo, sereni, e ieri abbiamo fatto una bella partita. Andare in Cina mi avrebbe cambiato la vita, non mi nascondo e ho detto che mi ...

Napoli - maglia ufficiale 2018/2019 : il ruggito della pantera/ Video - Hamsik la indossa nella "giungla urbana" : Napoli, presentata la maglia ufficiale 2018/2019. Foto, c’è il volto di una pantera ruggente. L'inedita casacca del club partenopeo, presentat quest'oggi sui social(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:28:00 GMT)

Napoli - ag. Hamsik : 'Tra i top in Europa - offerte cinesi non all'altezza' : Matrin Petras , agente di Marek Hamsik , capitano e centrocampista del Napoli , dice la sua sul 17 azzurro a RMC Sport : 'Le offerte ci sono state tutti gli anni, anche l'anno scorso e due anni fa, ed era normale che ci fossero anche nel corso di questa finestra di mercato. Ma non erano proposte all'altezza del ...

Napoli - Hamsik : “Cina? Non c’erano le condizioni” : “Le offerte ricevute dalla Cina? A maggio ne parlai subito col presidente, ma lui fu categorico: ‘Ma ndo’ vai? Questa è casa tua!’, mi disse. Io avevo già avuto offerte in passato, precisamente due anni fa dopo l’europeo, ma dissi subito di no. Quest’anno si sono ripresentate e mi ero dato come deadline il 9 luglio: se entro l’inizio del ritiro di Dimaro non fosse successo nulla allora avrei ...

Napoli - agente Hamsik : “felici di restare” : “La scelta di Hamsik di restare a Napoli? Lui è rimasto perché ha ancora due anni di contratto ed è molto contento della scelta fatta. Posso dire che Ancelotti è stato decisivo in questo, lo ha chiamato e lo ha rassicurato sul presente e sul futuro. Tra l’altro anche la possibilità di giocare da regista è un’evoluzione interessante per la sua carriera. Ipotesi Cina? Interessamenti ci sono stati, ma alla fine nessun club ...

Napoli - CARLO ANCELOTTI/ “Hamsik può fare il regista - Ronaldo? Stimolo ma non ci siamo sentiti” : NAPOLI, CARLO ANCELOTTI in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo sarà uno Stimolo, top player in arrivo? Già li abbiamo e sono contento dei miei". Si presenta il tecnico di Reggiolo(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:46:00 GMT)

Napoli - Ancelotti : “Hamsik sarà il regista della squadra” : “Il ruolo di Hamsik? Sicuramente andremo a lavorare molto con lui per la sua posizione in campo. Sono convinto che Marek possa fare il regista proprio nel ruolo di Jorginho. Mertens? Non credo possa fare l’ala, ma ha qualità per giocare anche tra le linee senza problemi”. Così il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nella sua prima conferenza stampa del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, in Trentino.L'articolo Napoli, ...

Il Napoli di Ancelotti prende forma : prime prove con Hamsik regista : Inviato a Dimaro Folgarida prime prove tattiche di Ancelotti. Tra le novità Hamsik schierato in esercitazione da regista alternativamente con Diawara. prime prove con il 4-3-3, il vecchio modulo, lo ...

Edicola : Milinkovic-Savic apre alla Juventus - Hamsik chiama Ancelotti e resta a Napoli : Hamsik rassicura Napoli e Ancelotti: "Resto" Sul Corriere dello Sport spazio alla scelta di Marek Hamsik che, dopo aver aspettato per alcune settimane offerte dalla Cina, che non soddisfavano le ...

Calciomercato Napoli - il caso Hamsik divide i tifosi : Non è ancora fatta per la permanenza dello slovacco: questa incertezza sta raccogliendo opinioni opposte dai sostenitori partenopei

Napoli-Hamsik - è stata presa una decisione! : Marek Hamsik ed il Napoli si sono seduti a tavolino per stabilire la strada da intraprendere per il futuro, alla presenza di Carletto Ancelotti Marek Hamsik ha tenuto per diverse settimane i tifosi del Napoli col fiato sospeso. Ebbene, sembra che il calciatore slovacco sia giunto ad una decisione definitiva sul proprio futuro. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, il capitano del Napoli avrebbe deciso di continuare il proprio ...

Napoli : Hamsik - la Cina si allontana. Si ricomincia da 12 : Marekiaro è ancora azzurro, dovrebbe continuare ad esserlo anche nella prossima stagione e chissà forse fino a fine carriera. A vederla da Napoli, ma anche dalla Slovacchia, la Cina per Hamsik è più ...

Napoli - il dietrofront di Hamsik stravolge il mercato azzurro : Ennesimo ribaltone nel caso più caldo negli uffici di Castel Volturno: lo slovacco viaggia verso la permanenza, allontanando dal capoluogo campano Lobotka e Badelj