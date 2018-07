Napoli | dalla Samp richiesta formale per Chiriches e Tonelli

Coppa Italia : Roma dalla parte della Juve - Lazio con il Napoli e le milanesi : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono questi i possibili incroci ai quarti di finale della prossima Coppa Italia, in base ai ...

Napoli - rapinò due Rolex per 64mila euro : 34enne bloccato dalla polizia : Gli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile partenopea hanno eseguito un'Ordinanza di Custodia Cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della ...

Napoli - al Rione Sanità la boxe entra in parrocchia : via i ragazzi dalla strada : A questo progetto hanno partecipato attivamente anche L'altra Napoli onlus e il Questore di Napoli Antonio De Jesu. A fare da allenatori e tecnici saranno gli atleti della FPI, la Federazione ...

Napoli - pioggia di milioni in arrivo dalla Premier : il Chelsea ha le mani su Sarri e Jorginho. E la Juventus… : Il club del presidente De Laurentiis riceverà oltre sessanta milioni per Jorginho e per liberare Sarri, pronto ad una nuova avventura in Premier Niente più Manchester City, Jorginho è pronto a trasferirsi sì in Premier, bensì al Chelsea. Scatto prepotente dei blues che, oltre al centrocampista italo-brasiliano, prenderanno dalla società azzurra anche Maurizio Sarri. Higuain – Alberto Gandolfo/LaPresse Il presidente De Laurentiis ha ...

GIULIA GRILLO - AGGRESSIONE A Napoli : SALVATA DALLA SCORTA/ Ultime notizie : assalitore ha minacciato suicidio : NAPOLI, ministra GIULIA GRILLO all'Ospedale del Mare dopo il caso del reparto chiuso per festa primario: “Non doveva accadere”. Prima della visita sventata AGGRESSIONE: SALVATA DALLA SCORTA(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 20:15:00 GMT)

Napoli - paura per il ministro Grillo : uomo tenta di aggredirla - salvata dalla scorta : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha subito un tentativo di aggressione da parte di un uomo al suo ingresso nell'ospedale del Mare. L'uomo si è scagliato improvvisamente verso il ministro ed è ...

Napoli : natante alla deriva - diportisti soccorsi dalla Guardia Costiera : Intervento della Guardia Costiera nella mattinata di oggi al largo di Capo Miseno, nel Napoletano, nei confronti di due diportisti: il motore dell’imbarcazione su cui si trovavano si è spento all’improvviso, lasciando l’unità da diporto alla deriva. Le due persone a bordo, un uomo ed una donna, hanno immediatamente allertato la Capitaneria di Porto e sul posto è giunta prontamente una motovedetta della Guardia Costiera. Gli ...

Paletto abusivo a Napoli - disabile cade dalla carrozzella : Un disabile cade dalla carrozzella a causa di un Paletto abusivo a Napoli. A renderlo noto è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che annuncia anche la partenza di una '...

Napoli - figlio di due donne. La corte d'Appello : 'Anche la non biologica è madre sin dalla nascita' : Anche la madre non biologica è madre sin dalla nascita perchè accettò e condivise il progetto della procreazione assistita. Questa la rivoluzionaria sentenza della corte di Appello di Napoli che ha ...

'Figlio due madri - anche la non biologica è madre sin dalla nascita' - la rivoluzionaria sentenza da Napoli : anche la madre non biologica è madre sin dalla nascita perchè accettò e condivise il progetto della procreazione assistita. Questa la rivoluzionaria sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha ...

Napoli - catturato ladro di batterie : ne aveva appena rubata una dalla Peugeot 206 : Questa volta lo hanno colto in flagrante, bloccato mentre attraversava la strada con la batteria appena rubata da un'automobile ancora tra le mani. Giovanni Ramaglia, pregiudicato di Bagnoli, è stato ...

Napoli - arrivata la prima offerta dalla Cina per Marek Hamsik : tutti i dettagli : E’ il Tianjin Teda la squadra interessata a Marek Hamsik, rifiutata però dal Napoli la prima offerta di 15 milioni Non solo entrate, il Napoli valuta anche le uscite. In cima alla lista c’è sempre il nome di Marek Hamsik che, nelle settimane scorse, ha fatto sapere alla società di voler cambiare aria. Difficile che lo slovacco resti in Europa, più facile la pista estera che conduce in Asia, nel campionato cinese. La squadra ...

Napoli - dalla Spagna sono certi : è fatta per Areola : è fatta PER Areola- dalla Spagna sono certi, Areola sarà il nuovo portiere del Napoli in vista della prossima stagione. A riportarlo è Hector Fernandez, giornalista spagnolo intervenuto ai microfoni di “Onda Cero”. ACCORDO AD UN PASSO Come riporta il giornalista, De Laurentiis sarebbe ormai ad un passo dal portiere francese. Accordo sulla base di […] L'articolo Napoli, dalla Spagna sono certi: è fatta per Areola proviene da ...

Napoli - senti Hamsik : le ultime novità sull’offerta dalla Cina : Marek Hamsik, capitano del Napoli, potrebbe lasciare il club partenopeo durante l’estate: i colpi di scena sono dietro l’angolo “Sono ancora un giocatore del Napoli, al momento nulla è cambiato ma c’è la possibilità di un trasferimento in Cina”. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, si esprime così sul suo futuro. ”Ho detto al presidente De Laurentiis che c’è questa opportunità ma al momento non ci sono ...