Napoli | colpito da un proiettile alla gamba | 50enne lasciato all' ingresso dell' ospedale

Napoli - si torna a sorridere con la microchirurgia : ricostruita al computer la mandibola di un 53enne colpito da tumore : Le nuove frontiere della medicina sono realtà presso il I Policlinico, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli. Un team di eccellenza, coordinato dal direttore dell’U.O.C. Maxillo Facciale, Gianpaolo Tartaro e composto dalle équipe del chirurgo oncologo demolitore, prof. Giuseppe Colella e da quella del chirurgo plastico ricostruttore, prof. Raffaele Rauso, insieme per eseguire interventi di microchirurgia al volto: operazioni ...

Konatè - immigrato colpito : 'Amavo Napoli - ora la città sta cambiando - forse andrò via' : Dell'auto che rallenta, il fucile a salve che sbuca dal finestrino e dei due balordi che gli sparano la notte del 21 giugno Bouyagui Konatè, malese di 22 anni, conserva con rabbia il ricordo. L'addome ...

Spari contro chef 22enne del Mali - colpito in pieno centro a Napoli : Un ragazzo di 22 anni, Bouyagui Konate, un cuoco originario del Mali, ex richiedente asilo e titolare di protezione con regolare permesso di soggiorno, è stato ferito ieri sera a Napoli. A raccontare l'episodio all'agenzia Dire sono i referenti di Less impresa sociale onlus, ente gestore del progetto Sprar di Napoli.Scrive l'agenzia Dire:Poco dopo la mezzanotte il giovane è stato avvicinato da un'auto in corso Umberto, in pieno ...

Pakistano colpito a Napoli con caschi : ANSA, - Napoli, 3 GIU - Un Pakistano di 23 anni, titolare di un negozio di kebab al Corso Garibaldi a Napoli, è stato aggredito da alcuni sconosciuti. Secondo le notizie acquisite dalla Polizia, in ...