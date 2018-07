Napoli - arrestati i complici dell'assassino di un gioielliere di Marano : I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Giugliano nel napoletano hanno arrestato ieri mattina tre persone, due uomini e una donna residenti in provincia di Napoli, per complicità in omicidio e rapina. Si tratta di Michele Battimolo di 31 anni, residente a Quarto, di Santolo Chianese e di Maria Russo rispettivamente di 34 e 31 anni, entrambi incensurati, di Marano. I tre sono accusati di aver partecipato all'omicidio di Salvatore ...

Napoli - arrestati gli scippatori della Circum : avevano rubato portafogli a turista tedesco : Nella mattinata di ieri agenti della Polfer hanno arrestato Domenico Pierozzi, 42 anni, e Sergio Martino, 49 anni, per borseggio ai danni di un turista tedesco sui binari della Circumvesuviana. I due ...

Napoli - ucciso per aver parlato di un delitto : arrestati killer e mandanti 5 anni dopo : Aveva rivelato a persone che non facevano parte del clan di aver partecipato ad un omicidio e per questo, nel luglio 2013, Vincenzo Birra fu ucciso alla periferia di Napoli. Un agguato che oggi ha ...

Napoli - aggressione di gruppo per rapina : 5 minori arrestati : Napoli, 30 giu. , askanews, aggressione di gruppo a scopo di rapina: cinque minori arrestati nel Napoletano. Le vittime erano state pestate con calci e pugni e con una noccoliera. I carabinieri della ...

Napoli - false accuse a un immigrato : arrestati tre carabinieri : Napoli, false accuse a un immigrato: arrestati tre carabinieri Napoli, false accuse a un immigrato: arrestati tre carabinieri Continua a leggere L'articolo Napoli, false accuse a un immigrato: arrestati tre carabinieri proviene da NewsGo.

Napoli - camorra : arrestati 10 affiliati : 7.34 Dieci affiliati al clan camorristico dei "Polverino" attivo a Napoli e all' estero, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna (Na). Dovranno rispondere a vario titolo, di istigazione a ritrattare dichiarazioni rese all'Ag e di furto in abitazione, aggravati da finalità mafiose.L'indagine dei carabinieri,coordinata dalla Dda ha appurato che il clan intimidiva alcuni parenti di un collaboratore di ...

Napoli - false accuse a immigrato : arrestati 3 carabinieri/ Ultime notizie : Giovani Democratici contro Salvini : arrestati tre carabinieri a Napoli per false accuse contro un immigrato extracomunitario: Ultime notizie, le indagini della Guardia di Finanza. "Fomentato pericolo terrorismo per un encomio"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:02:00 GMT)

Napoli - FALSE ACCUSE A IMMIGRATO : ARRESTATI 3 CARABINIERI/ Ultime notizie : militari sospesi dall'Arma : ARRESTATI tre CARABINIERI a NAPOLI per FALSE ACCUSE contro un IMMIGRATO extracomunitario: Ultime notizie, le indagini della Guardia di Finanza. "Fomentato pericolo terrorismo per un encomio"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Napoli - prove false per incolpare immigrato : arrestati 3 carabinieri/ Ultime notizie : sono già in carcere : arrestati tre carabinieri a Napoli per false accuse contro un immigrato extracomunitario: Ultime notizie, le indagini della Guardia di Finanza. "Fomentato pericolo terrorismo per un encomio"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:11:00 GMT)

Napoli - FALSE ACCUSE A IMMIGRATO : 3 CARABINIERI ARRESTATI/ Ultime notizie : anche ricettazione di una pistola : ARRESTATI tre CARABINIERI a NAPOLI per FALSE ACCUSE contro un IMMIGRATO extracomunitario: Ultime notizie, le indagini della Guardia di Finanza. "Fomentato pericolo terrorismo per un encomio"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:08:00 GMT)

Arrestati tre carabinieri a Napoli : false accuse a un immigrato per terrorismo : Avevano inventato un'inchiesta, accusando ingiustamente di terrorismo un immigrato per ottenere un encomio. Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano sono stati Arrestati in esecuzione ...

Napoli - false accuse a immigrato : 3 carabinieri arrestati/ Ultime notizie : “fomentato il pericolo terrorismo” : arrestati tre carabinieri a Napoli per false accuse contro un immigrato extracomunitario: Ultime notizie, le indagini della Guardia di Finanza. "Fomentato pericolo terrorismo per un encomio"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Napoli - arrestati tre carabinieri : 12.28 Tre carabinieri in servizio a Giugliano (Napoli) sono stati arrestati su disposizione del Gip, per i reati ipotizzati di falso ideologico, calunnia, detenzione e porto illegale di armi clandestine. Avrebbero arrestato un extracomunitario accusandolo falsamente di custodire armi clandestine, ventilando l'ipotesi di un suo coinvolgimento in attività terroristiche. I tre sono stati già sospesi dall'Arma.

False accuse a un immigrato - arrestati tre carabinieri a Napoli : Sostenevano che custodisse armi clandestine e avevano ipotizzato il suo coinvolgimento in attività terroristiche, ma non era vero: i tre militari sono stati sospesi dall'Arma