Napoli | agente Hysaj | “Sarri lo voleva al Chelsea”

Napoli - Vrsaljko primo nome per il ruolo di terzino : contatti con l'agente : Continua la ricerca del Napoli di un terzino in grado di giocare su ambedue le fasce. Lo ha confermato recentemente Aurelio De Laurentiis e secondo quanto scrive il Corriere dello Sport , il nome tornato di moda è quello di Sime Vrsaljko . Cristiano Giuntoli avrebbe riallacciato i rapporti con il suo agente Giuseppe Riso . Sulle tracce del terzino croato c'è però anche l' Inter.

Napoli - agente Hamsik : “felici di restare” : “La scelta di Hamsik di restare a Napoli? Lui è rimasto perché ha ancora due anni di contratto ed è molto contento della scelta fatta. Posso dire che Ancelotti è stato decisivo in questo, lo ha chiamato e lo ha rassicurato sul presente e sul futuro. Tra l’altro anche la possibilità di giocare da regista è un’evoluzione interessante per la sua carriera. Ipotesi Cina? Interessamenti ci sono stati, ma alla fine nessun club ...

Napoli - l’agente Moggi fa il punto sul mercato : Di Maria non arriva! : L’agente Fifa Alessandro Moggi, ha parlato del calciomercato del Napoli, difficile arrivare al colpo Di Maria durante l’estate Alessandro Moggi, agente Fifa, ha parlato del mercato del Napoli a 7Gold, con uno speciale focus sul suo assistito Lorenzo Tonelli. Non ci sono dubbi sul futuro di Tonelli, resterà certamente al Napoli”, ha dichiarato Moggi, il quale ha detto la sua anche in merito alla tanto chiacchierata ipotesi Di ...

L'agente Moggi : 'Ronaldo va alla Juve senza dubbi. Inter buon mercato - il Napoli non può permettersi un big' : Ronaldo rappresenta il Real Madrid ed è il più grande giocatore al mondo. Se la trattativa è stata esposta in questo modo non vedo come si possa tornare indietro. Credo che l'attesa sia solamente ...

Llorente al Napoli?/ L'agente apre ad un ritorno in Italia : "E' lusingato dell'interessamento degli azzurri" : L'agente di Llorente ha espresso gradimento nei confronti della piazza azzurra, ma al momento non c'è ancora stato alcun contatto concreto col Napoli.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:23:00 GMT)

MERTENS ALLA ROMA?/ Ultime notizie : primi contatti con il Napoli - l'agente non smentisce! : MERTENS ALLA ROMA? Ultime notizie: primi contatti con il Napoli per arrivare al calciatore belga domani impegnato nei quarti di finale del Mondiale, l'agente non smentisce l'affare.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:46:00 GMT)

Fabian Ruiz al Napoli/ Ufficiale - pagata la clausola al Betis Siviglia : agente - "decisivo Ancelotti" : Fabian Ruiz al Napoli: è Ufficiale la firma sul contratto che lega il centrocampista spagnolo ai partenopei, che hanno pagato al Betis i 30 milioni previsti dalla clausola rescissoria(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Calciomercato - l’agente di Jorginho : “il City vuole accontentare il Napoli” : “Jorginho al Manchester City? Ogni momento può essere quello buono, so che il City sta lavorando per accontentare le richieste del Napoli. Il ragazzo ora è in Brasile, mentre io sono a casa mia in Inghilterra e aspetto una chiamata del ds Giuntoli o del presidente De Laurentiis. Appena arriverà, mi muoverò per incontrare la dirigenza dei citizens”. Così Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, ha parlato del futuro ...

Napoli - agente della Polizia Postale si toglie la vita con un colpo di pistola - : Un agente della Polizia Postale di Napoli, Antonio Rega, 44 anni, sposato, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza mentre era in servizio, nel compartimento di via delle Repubbliche ...

Calciomercato Napoli - agente Meret su trattativa e futuro : Per adesso la squadra che ha dimostrato più convinzione è il Napoli - sottolinea a 'Rai Sport' - Dal punto di vista tecnico sarebbe una delle soluzioni migliori per il calciatore, che in quel di ...

Agente Lobotka : 'Col Napoli parlo da mesi ma l'offerta non è ancora sufficiente' : Arsenal? Ci sono solo degli apprezzamenti mentre per quanto riguarda il PSG si parla di uno dei club più forti al Mondo. Stanislav può giocare a quei livelli. Clausola? Non è un problema. Se arriva ...

Napoli-Callejon - anche l’agente apre all’addio : non è un calciatore “alla Ancelotti” : Callejon come Muller, Ancelotti non gradisce quel tipo di calciatore e l’agente dello spagnolo lavora all’addio al Napoli Ricordate la querelle tra Ancelotti e Muller ai tempi del Bayern Monaco? Ebbene, Callejon sembra essere un calciatore molto simile al tedesco, genere d’attaccanti che non piace molto al neo tecnico del Napoli. Diligente lì sulla corsia destra, ma senza guizzi, senza la capacità di saltare l’uomo. In ...

Auto caduta dal ponte del traghetto a Napoli : a guidarla era un agente di polizia. Ecco come è avvenuto l'incidente : È un agente della Polizia di Stato l'uomo che era alla guida dell'Auto caduta dal ponte del traghetto in partenza dal porto di Napoli e che ha provocato la morte di un uomo e il...