Murray | sono orgoglioso del No Man' s Sky che abbiamo lanciato nel 2016

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il lancio di No Man's Sky non è di certo stato semplice a causa di una comunicazione troppo spesso poco chiara e poco onesta con un pubblico che nonostante tutto ha in molti casi apprezzato il lavoro di Hello Games. Quel progetto estremamente ambizioso non era assolutamente perfetto ma è riuscito a farsi amare da una fetta di pubblico e di critica spingendo la software house a un continuo lavoro che si è tradotto in aggiornamenti e nuovi contenuti. Con l'uscita su Xbox One e l'arrivo dell'aggiornamento NEXT, No Man's Sky potrà sfoggiare tante novità tra cui anche il tanto discusso multiplayer che almeno sulla carta doveva far parte del gioco sin dal lancio. Proprio in vista delle novità previste per il 27 luglio il papà di No Man's Sky, Sean, ha parlato del gioconele del modo in cui si è evoluto sulle pagine di Eurogamer.net: "Ciò che mi viene da dire riguardo ...