Mura | deputato-skipper del M5S ' Assente alla Camera Faccio politica in barca' Rivolta

Camera - Cappellacci a Mura : “In Aula non c’è mai”. Il deputato-velista : “Politica si fa anche in barca. Al M5s l’avevo detto” : “Andrea Mura , hai perso la rotta?”: inizia così la polemica tra Ugo Cappellacci , deputato Fi e Andrea Mura , parlamentare M5s. Con un post sulla sua pagina Facebook, l’ex governatore della Sardegna ha accusato il suo compagno di banco a Montecitorio di essere stato assente al 96% delle votazioni in Aula . “E dimmi, hai rinunciato alla indennità nei mesi in cui eri assente? Non mi risulta” conclude Cappellacci , ...

Il deputato M5s Andrea Mura : "Io assente in Parlamento? La politica si può fare anche in barca" : "L'attività politica non si svolge solo in Parlamento, Si può svolgere anche su una barca. Io l'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani". Così, in un'intervista alla Nuova Sardegna, il velista Andrea Mura, deputato del M5S accusato dal parlamentare di FI Ugo Cappellacci di essere stato assente da ...