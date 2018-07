Muore sotto un treno a Cascina | treni cancellati Acqua ai viaggiatori rimasti bloccati

“Addio Caterina - un destino orribile”. Muore in centro a Roma - sotto gli occhi dei turisti : Un incidente drammatico, terribile, andato in scena sotto gli occhi inorriditi dei cittadini Romani che come succede sempre nelle giornate calde di questa estate affollano il centro della capitale e che si sono trovati a vivere attimi di vero e proprio terrore. Una ragazza, 22 anni, è infatti morta dopo essere stata travolta da un pullman turistico che stava transitando a Corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città. Tutto è successo ...

Schiacciato sotto il trattore - Muore 62enne : Un uomo di 62 anni è morto rimanendo Schiacciato sotto il trattore che stava guidando . Il decesso è stato accertato dal medico del 118 presente sul posto insieme ai carabinieri. L'incidente si è ...

Tragedia a Ciggiano - Muore sotto il trattore. E' la quarta vittima nei campi in meno di 2 mesi : Ancora una Tragedia nei campi in provincia di Arezzo. Questa volta il dramma si è consumato in Valdichiana: stamattina ha perso la vita un 70enne di Ciggiano mentre stava lavorando con il trattore all'...

Velletri - Muore schiacciato sotto il trattore : Un uomo di 71 è stato trovato morto ieri sera nel suo campo agricolo in zona Velletri, vicino Roma. A dare l'allarme i familiari che non hanno visto rientrare a casa l'anziano, uscito nel pomeriggio ...

Carrara - operaio cavatore Muore sotto un blocco di marmo : aveva un contratto di 6 giorni : Luca Savio, 37 anni, è morto dopo essere stato travolto da un pesante blocco di marmo: aveva un contratto di appena sei giorni, e precedentemente gliene era stato fatto uno da 5 mesi. Lascia una moglie e un figlio piccolo.Continua a leggere

Campagne di 'sangue' : Muore un giovane - 65enne perde una gamba sotto il trattore : Operato nella notte, è ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata, l'anziano coinvolto ieri nell'incidente. La prognosi resta riservata CAMPOBASSO. Campagne di sangue. Dopo la morte di un ...

Va a pescare al fiume - Muore annegato sotto gli occhi del fratello : Tragedia nella tarda serata di ieri a Pumenengo sulla sponda bergamasca del fiume Oglio. Guglielmo Bonassi, 56enne di Chiari, nel Bresciano, è morto annegato dopo essersi recato a pescare, verso le 18, assieme al fratello...

Torino - Muore intrappolato nell'auto. Le foto del sottopasso allagato : Un uomo di 51 anni, Guido Zabena, è morto nella notte nella sua auto bloccata in un sottopasso della ferrovia Canavesana tra Feletto e Rivarolo , Torino, , allagato dopo un violento temporale. "...

