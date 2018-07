Muore prima di tesi | laurea in UniSalento

Giulia Muore di tumore a 22 anni prima di laurearsi : l'Università la proclama dottoressa : Giulia Romano, 22 anni, sognava di laurearsi per poi diventare una prof di lettere. Un sogno che purtroppo non potrà realizzare, perché la giovane - il 23 maggio scorso - è venuta a mancare per via di un tumore...

Martina Muore prima della maturità : le amiche discutono la sua tesina (e qui la ricordano) : Aveva preparato la sua tesina mentre combatteva il tumore: Martina Natale, 19 anni, si voleva diplomare e aveva messo in campo tutte le sue forze per prepararsi alla maturità. Tre giorni prima dell’inizio degli esami, quella malattia l’ha uccisa, ma Martina ha ottenuto comunque il suo diploma. L’ultimo giorno degli orali, alcune delle compagne della quinta B del liceo linguistico Manzoni di Latina hanno presentato alla commissione la sua tesina, ...

Latina - Martina Muore prima della maturità - le compagne discutono la tesina per lei : Dalla Scuola, che troppe volte ci porta fatti di bullismo e prevaricazioni, arriva una storia d'amicizia e solidarieta' meravigliosa e, allo stesso tempo, dolorosa, che vede protagonisti gli studenti della V B del liceo linguistico-musicale Alessandro Manzoni di Latina. Una loro compagna, Martina Natale, 19 anni, è morta pochi giorni prima dell'esame di maturita' a causa di un male incurabile. I suoi amici hanno voluto renderle omaggio ...

Latina - Muore prima della maturità : amiche discutono tesina per lei : Latina, muore prima della maturità: amiche discutono tesina per lei Martina, 19 anni, era malata di tumore da due anni e frequentava il liceo Linguistico Manzoni. Le sue compagne hanno esposto l’elaborato, incentrato sul teatro, davanti ai professori, che ora chiedono al Miur di far avere ai genitori della 19enne il ...

