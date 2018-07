Muore di tumore a 22 anni prima di laurearsi | l' Università del Salento le conferisce il

tgcom24.mediaset

(Di lunedì 23 luglio 2018) Sognava dila 22enne Giulia Romano, per poi diventare un’insegnante di lettere. Desideri che non potrà più relizzare, perché il 23 maggio scorso è venuta a mancare per via di unraro e aggressivo partito dalle ghiandole e finito al fegato che in poco tempo l’ha portata via.L’del, però, per lavolta nella storia, e nonostante a Giulia mancassero due esami e la tesi, oggi, 23 luglio, la proclamerà dottoressa in Lingue, Culture e Letterature Straniere, avverando uno dei desideri della ragazza. "Gliel’ho annunciato, era in ospedale, in stato di sedazione profonda. Non so se sia stato un caso, ma in quel momento i battiti del suo cuore sul monitor sono aumentati", ha raccontato al Mattino Daniela, la mamma di Giulia. Giulia ha scoperto di avere unnell’autunno 2017, durante una seduta di pole dance. Ill’ha poi divorata, non permettendole di continuare gli studi e