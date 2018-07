Muore a 22 anni prima di terminare gli studi | l' UniSalento le conferisce la laurea

Giulia Romano Muore a 22 anni di tumore. L’Università del Salento le conferisce la laurea : Giulia Romano è morta di tumore a 22 anni quando le mancavano due esami e la tesi. Sognava di diventare un’insegnante e L’Università del Salento ha deciso di conferirle lo stesso il titolo. La mamma: “Gliel’ho annunciato in ospedale. Non so se sia un caso ma in quel momento i battiti del suo cuore sul monitor sono aumentati”.Continua a leggere

Scontro moto-auto - Muore ragazzo di 19 anni : Un ragazzo di 19 anni, Matteo Milani, di Brignano, è morto domenica a Gorlago in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 91 nuova per Grumello. Nell'incidente sono rimaste coinvolte la moto ...

Ancona - travolto da un furgoncino mentre è in sella alla sua bicicletta : Osvaldo Muore a 36 anni : Osvaldo Tosti, avvocato 36enne di Ancona, è morto a causa della gravissime ferite riportate in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto per le strade del centro di Ancona.. L'uomo è andato a sbattere contro un furgoncino che si stava immettendo lungo il suo percorso e non è riuscito a evitare il violentissimo impatto.Continua a leggere

Per salvare la nipotina di dieci anni 70enne Muore tra le onde a Ischitella : CASTELVOLTURNO - È morto per salvare la nipotina trascinata dalle correnti. Antonio Tipolo, 70 anni, di Napoli, non ha esitato ad affrontare le onde alte nello specchio di mare antistante il...

Orrore in Somalia - bimba di 10 anni Muore dopo ablazione del clitoride : Deeqa è morta a 10 anni dopo aver subito l'ablazione del clitoride, la mutilazione genitale femminile a cui sono costrette moltissime adolescenti e bambine in diversi Paesi del mondo. In Somalia il 98% delle donne si è sottoposto a questa crudele pratica, spesso eseguita senza anestesia e con scarse misure igieniche.Continua a leggere

Genova - mamma di 31 anni Muore durante il parto all’ospedale Gaslini : Una giovane mamma, mentre partoriva il suo secondo figlio, è morta per una rara patologia, denominata 'embolia di liquido amniotico'. Il neonato di trova in terapia intensiva.Continua a leggere

Genova - incidente con la moto : Matteo Muore a 27 anni : Il giovane centauro si chiamava Matteo Costa, e giocava in una squadra di rugby. Il saluto dei compagni di squadra: "I giocatori, i dirigenti e tutta la società CUS Genova Rugby si stringono in un affettuoso abbraccio alla famiglia del nostro fratello sportivo".Continua a leggere

