MotoGp | Stoner mette in guardia Marquez

MotoGp - Casey Stoner : “Il Mondiale? Sarà dura per Andrea Dovizioso rientrare in gioco” : A margine di un incontro con la Nolan, l’azienda che gli ha fornito caschi per anni, Casey Stoner ha espresso il suo giudizio sull’andamento del Mondiale 2018 di MotoGP , da osservatore interessato, essendo collaudatore della Ducati. Ebbene, il due volte campione del mondo della classe regina, in sella alla Rossa ed alla Honda, non dà molte speranze ad Andrea Dovizioso , attardato di 61 punti nei confronti di Marc Marquez, leader della ...

MotoGp - Stoner ‘cancella’ Dovizioso e punge le Yamaha : le parole dell’australiano sorprendono : Il pilota australiano ha cancellato le speranze di titolo di Dovizioso, sottolineando poi come la Yamaha invece occupi un posto che non le compete Il ritorno in Italia come ospite della Nolan, suo sponsor dall’età di quindici anni, è l’occasione per Casey Stoner per parlare della Ducati. Una stagione in chiaroscuro quella del team di Borgo Panigale, riuscito a vincere alcune gare ma distante dalla vetta del Mondiale piloti. AFP ...