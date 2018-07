MotoGp | per Stoner Marquez cade troppo

MotoGp – Aleix Espargaro sorride : ottimismo per la gara di Brno : Aleix Espargaro ottimista e fiducioso dopo le dimissioni dall’ospedale di Chemnitz in vista della gara di Brno Aleix Espargaro ritrova il sorriso, anche se, in realtà non lo ha mai perso. Ricoverato per diversi giorni in Germania, dopo la terribile caduta di domenica scorsa nel warm up della gara del Sachsenring, lo spagnolo dell’Aprilia ha sempre aggiornato i suoi fan col sorriso stampato in volto. Pochi giorni fa Espargaro è ...

Superbike : Ducati incentrata solo sul progetto MotoGp? Il destino di Melandri e di Davies è ancora ignoto : Ducati troppo incentrata nel progetto MotoGP? Sembrerebbe di sì. Nelle giornate dedicate al WDW l’attenzione è stata tutta per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo si è lasciato andare a dichiarazioni animate quasi dal rammarico, visto che il suo destino sarà lontano da Borgo Panigale nel 2019. Di Chaz Davies e Marco Melandri non si sa ancora nulla, sul rinnovo dei loro contratti e se saranno ancora in sella alla Panigale ...

MotoGp - Valentino Rossi ammette : “gli ingegneri cercano di evitarmi - vi svelo perchè” : Il pilota pesarese ha svelato un divertente astio nei suoi confronti da parte degli ingegneri, pressati affinché trovino una soluzione ai problemi di elettronica Il secondo posto ottenuto al Sachsenring non soddisfa più di tanto Valentino Rossi, costretto a cedere altri punti a Marquez in classifica generale. E’ salito a 46 il gap adesso tra lo spagnolo e il pesarese, che continua a pressare i propri ingegneri affinché trovino una ...

MotoGp - Marquez su Rossi : «Per la pace non dipende da me» : ROMA - Marc Marquez sembra sempre più padrone di questa stagione, avendo chiuso la prima parte con la nona vittoria in carriera al Sachsenring. Lo spagnolo però in un'intervista al quotidiano spagnolo ...

MotoGp - il poster di Aldo Drudi per Misano : TORINO - Una gustosa anteprima per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si svolgerà dal 7 al 9 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, con la presentazione del ...

Moto2 – Niente MotoGp per Marquez - Alex rinnova col Marc Vds per il 2019 : Alex Marquez continua la sua avventura in Moto2: rinnovato il contratto con Marc VDS per il 2019 Se nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile salto di categoria di Alex Marquez dalla Moto2 alla MotoGp, con un posto nel nuovo team satellite Yamaha Sic-Petronas, oggi arriva la conferma per il fratello del campione del mondo della categoria regina, di una moto in Moto2. Il giovane spagnolo ha infatti rinnovato il suo contratto ...

MotoGp – Aleix Espargaro sotto osservazione : brutto colpo alla milza per lo spagnolo : Aleix Espargaro in ospedale: lo spagnolo sotto osservazione a Chemnitz dopo la brutta caduta nel warm up del Gp di Germania Una brutta caduta durante il warm up del Gp di Germania è costata cara ad Aleix Espargaro: lo spagnolo dell’Aprilia è stato dichiarato unfit dai medici del circuito del Sachsenring e ha dovuto rinunciare al nono appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Un brutto colpo per Espargaro, al quale è stato ...

MotoGp - scontro Petrucci-Lorenzo : la Ducati è performante ma i piloti finiscono per togliersi i punti : Lo si temeva alla vigilia che il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sarebbe stato problematico per la Ducati. Il sesto e settimo posto di Jorge Lorenzo e di Andrea Dovizioso, alle spalle delle altre due Rosse di Danilo Petrucci (Team Pramac) e di Alvaro Bautista (Team Angel Nieto), non sono certo riscontri di cui rallegrarsi. Gestione delle gomme e costanza di rendimento sono venute a mancare sulle due GP18 ufficiali che, ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Marc Marquez arriva alla sosta con il vento in poppa - Rossi e Vinales provano a tenere aperto il campionato : Quello che tutti temevano si è effettivamente materializzato: Marc Marquez domina anche il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP e arriva alla pausa estiva con il Mondiale in mano. Il campione del mondo in carica, infatti, dispone di un vantaggio di ben 46 punti su Valentino Rossi e 56 su Maverick Vinales, ed è pronto a conquistare il suo terzo titolo iridato consecutivo, il quinto in sei anni da quando è sbarcato nella classe ...

MotoGp – Miglior risultato stagionale per Valentino Rossi al Sachsenring : l’esultanza pazza di gioia del Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi pazzo di gioia al termine del Gp di Germania: l’esultanza del Dottore per il secondo posto al Sachsenring Valentino Rossi ha ottenuto oggi, al Sachsenring, il suo Miglior risultato stagionale: un secondo posto che vale tanto, per il Dottore, al Gp di Germania. Il nove volte campione del mondo, alla fine della gara tedesca, si è piazzato alle spalle solo di Marc Marquez, dominatore assoluto in Germania da ben nove ...

MotoGp – Un secondo posto per il fratello e Don Cesare - Valentino Rossi svela le sue extra motivazioni : “mi sento 10 anni in meno” : Valentino Rossi e le sue impressioni dopo il Gp di Germania, in cui è giunto secondo sul traguardo del Sachsenring Marc Marquez si consacra re assoluto del Sachsenring. Lo spagnolo vince il nono round del campionato mondiale di MotoGp e allunga in classifica su Valentino Rossi. Il vantaggio del pilota della Honda è ora di 46 punti sul motociclista di Tavullia, che conclude però la gara con un ottimo secondo posto. Sul terzo gradino del ...

MotoGp - Petrucci-Lorenzo è scontro! Incrocio pericoloso tra Danilo e Jorge al Sachsenring [VIDEO] : Tra Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci sul finire della gara del Sachsenring è scontro, il ‘crash’ tra lo spagnolo ed il pilota dalla Pramac Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci si scontrano durante gli ultimi giri del Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring il pilota italiano nel sorpassare il rivale lo avvicina troppo ed è scontro tra i due. Dopo le recriminazioni di ieri di Lorenzo nei confronti di Petrucci, Jorge potrà ...

MotoGp – Niente da fare per Aleix Espargaro - lo spagnolo dichiarato unfit : out per il Gp di Germania : A causa del crash che lo ha visto coinvolto nel warm up di questa mattina, Aleix Espargaro non correrà il Gp di Germania Aleix Espargaro non correrà il Gp di Germania, il pilota spagnolo è stato dichiarato unfit dai medici della MotoGp dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto durante il warm-up di questa mattina. Prima trasportato al centro medico e poi al vicino ospedale di Chemnitz per esami più approfonditi, Espargaro ha ...

LIVE Sport - DIRETTA Tour de France - MotoGp - Mondiali di calcio e Wimbledon : la super domenica di OA Sport! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di questa domenica di Sport ricchissima di eventi: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 con gli aggiornamenti. Buon ...